26 Kasım 2018 Pazartesi 11:53



26 Kasım 2018 Pazartesi 11:53

Kocaeli'de, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ile Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle "Akılcı İlaç Kullanımı Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.Başiskele ilçesinde bir otelin konferans salonunda gerçekleşen toplantıda, kentte ilaçların akılcı kullanımının sağlanması amacıyla aile hekimleri bilgilendirildi.Toplantıda konuşan İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Şenol Ergüney, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yanlış ve gereksiz ilaç kullanımının halk sağlığını etkileyen önemli bir sorun olduğunu söyledi.Ergüney, Sağlık Bakanlığı'nın uyguladığı politikaların sahada ne derece başarılı olduğu ve onların geri dönüşlerini almak açısından bu tür eğitim toplantılarının son derece önemli olduğunu kaydetti.Dünyada kronik hastalıkların giderek arttığını ve özellikle enfeksiyon hastalıklarına her geçen gün yeni bir mikrobik hastalığın eklendiğine dikkati çeken Ergüney, şunları kaydetti:"Maalesef başta antibiyotik kullanımı olmak üzere ülser, depresyon ilaçları tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ilaçlar konusunda maalesef hem hekimler tarafından hem de hastalar tarafından iyi kullanım olmadığını görüyoruz. Bunların da bir takım komplikasyonları oluyor. Bu komplikasyonların önümüzdeki yıllarda katlanarak, önümüze daha ciddi sorunlar olarak geleceğini öngörmekteyiz. O yüzden bu konuda tüm dünya bir seferberlik halinde. Bu çalışmalara ülkemizde son bir kaç yıldır yoğunluk verilmiş durumda. Bu akılcı ilaç kullanımı başlığında ciddi çalışmalar yapılıyor. Biz de Kocaeli olarak bu ve buna benzer birçok etkinlik yaptık, yapmaya devam ediyoruz."Ergüney, Sağlık Bakanlığı'na, katılımcılara ve aile hekimlerine teşekkür etti.Konuşmaların ardından başlayan eğitimde, Akılcı İlaç Kullanımı Dairesi Başkanı Eczacı Mesil Aksoy, "Akılcı ilaç kullanımı faaliyetleri ve verilerle antibiyotik kullanımı", Prof. Dr. Ateş Kara, "Mikrobiyota", Prof. Dr. Ayper Somer, Prof. Dr. Hasan Tezer ve Prof. Dr. Emin Sami Arısoy, "Akut tonsillofarenjitte vakalarla akılcı antibiyotik kullanımı", Prof. Dr. Zeynep Ülker Tamay, "Penisilin alerjisinden ne kadar korkmalıyız?" konulu sunum yaptı.