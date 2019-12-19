Haberler » 3. Sayfa » Akıllara durgunluk veren kaza: 1 ölü - Haberler

Akıllara durgunluk veren kaza: 1 ölü

Uşak karayolunda minibüslerden para toplayan muavin, para topladığı son midibüsün altında kalarak hayatını kaybetti.

19.12.2019 22:18 | Son Güncelleme: 19.12.2019 22:31 Akıllara durgunluk veren kaza: 1 ölü
karayolunda minibüslerden para toplayan muavin, para topladığı son midibüsün altında kalarak hayatını kaybetti.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Denizli-Uşak Karayolu, Çal ilçesi Denizler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çivril-Denizli arasında çalışan midibüslerde muavinlik yapan 3 çocuk babası Ramazan Doğru, uzun süredir ara verdiği işe geri döndü. Yevmiye usulü çalışan Ramazan Doğru, Denizli istikametine giden, R.İ. idaresindeki 20 LG 861 plakalı midibüse bindi. Yolculardan para toplayan muavin, topladığı ücretleri şoföre teslim etti. Çivril istikametine giden başka midibüse binmek için inmeye hazırlanan Ramazan Doğru, araç durmadan inince dengesini kaybederek yere düştü. Hareket halinde olan midibüsün altında kalan Ramazan Doğru olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazanın ardından midibüste bulunan yolcular uzun süre şaşkınlığı üzerlerinden atamadı. Kaza yerine jandarma, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü R.İ. jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DENİZLİ

Ramazan Doğru, Denizli, Uşak, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

23:27   Ahmet Davutoğlu Gelecek Partisi'nin genel başkanı seçildi - Haberler
23:18   Burhan Kuzu, FETÖ'nün sosyal medyadaki kirli planını açıkladı - Haberler
23:03   14 yaşındaki erkek çocuğuna 1 sene boyunca cinsel istismar uyguladı! Videoya kaydetti, şantaj yaptı - Haberler
23:01   Londra'da 5. kattan beton zemine düşüp kurtulan 6 yaşındaki çocuk konuşmaya başladı - Haberler
22:27   Son dakika: Bakan Kurum'dan 'termik santral' açıklaması: Mevzuata aykırı santrallere tüm cezai işlemleri uygulayacağız - Haberler
22:10   AK Partili Başkan'ın "İmam hatip" ve "Trabzon" çıkışına kendi partisinden tepki geldi: Kabul etmiyoruz - Haberler
21:52   ABD'de Temsilciler Meclisi'nde onaylanan azil maddelerinin Senato'ya gönderilmemesi tartışılıyor - Haberler
19.12.2019 23:47:46