18.07.2019 09:46
Haberler» Güncel» Haber

Akıllara Seza

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 9 film vizyona girecek.

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 9 film vizyona girecek.
"Akıllara Seza"
Serdal Genç'in yönettiği "Akıllara Seza", 1997 yılında lise mezuniyetine giderken kaza geçirip komaya giren bir gencin, 22 sene sonra komadan uyanıp kazadan önce sevdiği kızın peşinden gitmesini anlatıyor.
Alper Kıvılcım ve Özgür Bakar'ın senaryosunu birlikte kaleme aldığı filmin başrollerinde Haldun Boysan, Ulaş İnan Torun, Aslıhan Güner, Timur Acar, Kemal Uçar, Sema Atalay, Erdem Baş ve Onur Sermik oynuyor. Akıllara Seza
Kaynak: AA
Türkiye, Genç, Güncel

Son Dakika Haberleri
12:52   VAN KAÇAK GÖÇMENLERİ TAŞIYAN MİNİBÜS KAZA YAPTI
12:51   Suriyeli kadının cinayet zanlıları 4 yıl sonra yakalandı
12:51   KAÇAK GÖÇMENLERİ TAŞIYAN MİNİBÜS KAZA YAPTI
12:50   Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs takla attı: Ölü ve yaralılar var
12:50   Belediyenin 8 kişiyi işten çıkardığı iddiası
12:49   "HAMR" Sincan'da sahnelendi
12:49   Osmaniye'de sahte alkolden zehirlenen genç öldü