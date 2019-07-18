Türkiye
'deki sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 9 film vizyona girecek.
"Akıllara Seza"
Serdal Genç
'in yönettiği "Akıllara Seza", 1997 yılında lise mezuniyetine giderken kaza geçirip komaya giren bir gencin, 22 sene sonra komadan uyanıp kazadan önce sevdiği kızın peşinden gitmesini anlatıyor.
Alper Kıvılcım ve Özgür Bakar'ın senaryosunu birlikte kaleme aldığı filmin başrollerinde Haldun Boysan, Ulaş İnan Torun, Aslıhan Güner, Timur Acar, Kemal Uçar, Sema Atalay, Erdem Baş ve Onur Sermik oynuyor.