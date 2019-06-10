Akıllara Seza Filmi

Romantik komedi türündeki Akıllara Seza, Mustafa adındaki genç bir adamın hikayesini konu ediyor. 1997 yılında liseyi bitirmenin heyecanı içerisinde olan Mustafa, mezuniyete giderken kaza geçirir. Komaya giren Mustafa, uzun yıllar uyanamaz. Aradan geçen 22 yılın ardından gözlerini açan Mustafa, sevdiği kız Seza’nın peşine düşer. Ancak onun komada olduğu dönemde birçok şey değişmiştir. Hayata yeniden başlayan Mustafa, bu süreçte teknoloji ve medeniyetle büyük bir çatışmaya girer. Yönetmen:
Serdal GençSenaryo: Alper Kıvılcım
, Özgür BakarOyuncular: Aslıhan Güner
, Timur Acar
, İnan Ulaş Torun
, Kemal Uçar
, Haldun Boysan, Sema Atalay, Erdem Baş, Ayşen Batıgün, Pelin Su Çileli, Onur SermikFilmin Türü:
RomantikOrijinal Adı:
Akıllara SezaYapımcı Firma:
2506Yapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
TürkiyeOrijinal Dili:
TürkçeFilmin Süresi:
101 dk.Dağıtıcı Firma:
CGV Mars DağıtımVizyon Tarihi:
14.06.2019Akıllara Seza Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
Kaynak: InterSinema.com
Yönetmen
, Genç
, Sinema