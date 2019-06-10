10.06.2019 14:54
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Akıllara Seza Filmi

Akıllara Seza Filmi

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Romantik komedi türündeki Akıllara Seza, Mustafa adındaki genç bir adamın hikayesini konu ediyor. 1997 yılında liseyi bitirmenin heyecanı içerisinde olan Mustafa, mezuniyete giderken kaza geçirir. Komaya giren Mustafa, uzun yıllar uyanamaz. Aradan geçen 22 yılın ardından gözlerini açan Mustafa, sevdiği kız Seza’nın peşine düşer. Ancak onun komada olduğu dönemde birçok şey değişmiştir. Hayata yeniden başlayan Mustafa, bu süreçte teknoloji ve medeniyetle büyük bir çatışmaya girer.


Yönetmen: Serdal Genç
Senaryo: Alper Kıvılcım, Özgür Bakar
Oyuncular: Aslıhan Güner, Timur Acar, İnan Ulaş Torun, Kemal Uçar, Haldun Boysan, Sema Atalay, Erdem Baş, Ayşen Batıgün, Pelin Su Çileli, Onur Sermik
Filmin Türü: Romantik
Orijinal Adı: Akıllara Seza
Yapımcı Firma: 2506
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Filmin Süresi: 101 dk.
Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi: 14.06.2019

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Kaynak: InterSinema.com
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