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Akıllı Balık Filmi

Akıllı Balık filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Akıllı Balık filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

05.03.2020 14:52 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:52Akıllı Balık Filmi
Orijinal seslendirmelerinde Marjorie Boher, Paul Bort ve Stuart Cobbler'in yer aldığı animasyon film inin senaryosunu Amanda Knight kaleme alırken yönetmen koltuğunda June Taylor oturuyor.


Yönetmen: June Taylor
Senaryo: Amanda Knight
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: Shark School
Yapımcı Firma: Özen Film
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 60 dk.
Dağıtıcı Firma: Özen Film
Vizyon Tarihi: 14.02.2020

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Amanda Knight, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

5.03.2020 17:16:23