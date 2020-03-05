Akıllı Balık Filmi

Orijinal seslendirmelerinde Marjorie Boher, Paul Bort ve Stuart Cobbler'in yer aldığı animasyon film
inin senaryosunu Amanda Knight kaleme alırken yönetmen koltuğunda June Taylor oturuyor.Yönetmen:
June TaylorSenaryo:
Amanda KnightFilmin Türü:
AnimasyonOrijinal Adı:
Shark SchoolYapımcı Firma:
Özen FilmYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceFilmin Süresi:
60 dk.Dağıtıcı Firma:
Özen FilmVizyon Tarihi:
14.02.2020 Akıllı Balık Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.