"Akıllı ilaçlar ve aşı tedavisi akciğer kanseri hastalarının ömrünü uzatabiliyor"

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Coşkun, akciğer kanserine karşı geliştirilen akıllı ilaçlar ve aşı tedavisinin hastanın genetik özelliklerine göre, kemoterapiden daha etkili olabildiğini belirtti.

Coşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, akciğer kanseri hastalarının da erken teşhisle kurtulma şansı olduğunu söyledi.

Günümüzdeki en can sıkıcı durumun hastalığı yayılmış veya yayılma riski yüksek olan hastalar olduğuna dikkati çeken Coşkun, "Yakın döneme kadar akciğer kanseriyle ilgili çok yüz güldürücü sonuçlar yoktu ama son dönemde özellikle sigara içmeyen hastalarda bir takım yeni ve akıllı ilaçlar ile aşı tedavilerinin etkili olduğuna dair çalışmalar çıktı. Eskisine göre kıyasladığımızda günümüzde tüm hastalar için söyleyemiyoruz ama akciğer kanserinde yayılmış hastalarda dahi bir takım değişiklikler saptarsak ve elimizde mevcut olan ilaçlar bu kişiye uygunsa çok iyi neticeler alabilmekteyiz. Hatta az bir oranda ama yakın iyileşme sağladığımız hastalar bile olmakta." diye konuştu.

"Artık ümitsiziz diyemeyiz"

Coşkun, günümüzde kanser hücrelerinin üzerinde bulunan bir takım moleküllere karşı geliştirilen ilaçların çok etkili olduğunu dile getirdi.

Vücudun immün sistemini artırarak ve vücudun kanser hücreleriyle kendisinin savaşmasını sağlayarak uygulanan ilaçlar yine çok etkili olabildiğini anlatan Coşkun,şöyle konuştu:

"Ama bunlar tabi her hastada aynı etkiyi göstermiyor. Hangi hastalarda etkili oluyor veya hangi ilaç hangi hastada etkili olur diye mutlaka iyi bir analiz yapılması gerekiyor. Her hastanın kendi özelliğinde değerlendirilmesi gerekiyor. Bunun için hastadan alınan biyopsinin iyi alınması lazım. Biyopsinin hasta özelliği bakımından patoloji moleküler laboratuvarlarda tamamen bu işin ehli olan yerlerde çok iyi değerlendirilmesi lazım. Bunların sonucuna göre bazı hastalarda bu tedavileri uygulayarak çok iyi neticeler ve yanıtlar almaktayız. Daha önceden 6-8 ay ömrü olan hastalarda bu tedavilerle 5 yıl, bazılarında çok daha uzun ve bir kısım hastalarda da tam şifaya ulaşan neticeler almaktayız. Dolayısıyla artık evre 4 hastaların hepsi olmasa da en azından bir kısmında çok iyi neticeler almaktayız. Artık ümitsiziz diyemeyiz."

"Akıllı ilaçlar ve aşı tedavileri daha etkili gözüküyor"

Coşkun, eskiden çaresiz olduklarını ve her hastaya kemoterapi verdiklerini ifade ederek, kemoterapinin normal hücrelere de zarar verdiğini aktardı.

Bu akıllı ilaçların hastanın genetik, moleküler testlerine uygun olması halinde kemoterapiden daha etkili olduğunu belirten Coşkun, "Ama bunların uygun olmadığı hastalarda halen kemoterapi uyguluyoruz ve etkisini de bu hastalarda görüyoruz. Uygun olan hastalarda hem uygulanma süresi hem uygulanma miktarı hem de yan etkisi ve sağladığı fayda açısından akıllı ilaçlar ve aşı tedavileri daha etkili gözüküyor." dedi.

Kaynak: AA