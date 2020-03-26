Akıllı mercek tedavisi ile ilgili 6 soru

Op. Dr. Avni Yusuf Yılmaz, akıllı mercek tedavisine ilişkin soruları yanıtladı.

"Akıllı mercek" nedir?

Aslında "akıllı mercek" tabiri sadece bizim ülkemizde kullanılan bir tabirdir. Kastedilen uygulama bütün dünyada kullanılıyor. Örneğin ABD'de "trifocal intraocular lens" tabiri oldukça yaygındır. Mercekte "akıl" yoktur, uygulama "çok odaklı" bir mercektir. Bu uygulama tıpkı çok odaklı gözlük ve kontak lens mantığıyla benzerdir. Bu yöntemin adı bütün dünyada olduğu gibi bizim ülkemizde de akıllı mercek yerine "çok odaklı mercek" uygulaması olmalı. Çünkü "akıllı" deyince insanlar bunun çok farklı bir teknik olduğunu ve sebebi ne olursa olsun bütün görme problemlerini çözebileceği gibi yanlış bir kanıya sahip olabilirler. Oysa görme problemlerinin çok sebebi olmakla beraber bu yöntem sadece birkaç sebepten dolayı olan görme sorunlarını düzeltebiliyor.

Hangi göz sorunlarında kullanılır?

Bu uygulama geleneksel bir katarakt ameliyatı sırasında uygulanır. Daha evvelden yapılan katarakt ameliyatlarında sadece tek odaklı mercekler kullanılıyordu. Bu durumda hastanın görüşünü sadece tek odağa ayarlayabiliyorduk (uzak veya yakın). Bu aslında gözlükte de böyle. Uzak ve yakın görme kusuru olanlar 2 ayrı gözlük kullanabildiği gibi uzak ve yakını gösteren gözlük şeklinde kullanabilir. Bugün artık bazı hasta gruplarında hasta eğer gözlük kullanmak istemiyorsa katarakt olmadan da çok odaklı mercek uygulanarak uzak ve yakın görüş sağlanabilir.

Ne avantajları var?

Bu mercek ameliyatları, uzak ve yakını gözlüksüz görmek isteyen hastalara gözlüksüz görme sağlar.

Yöntem nasıl işliyor, cerrahi işlemi kısaca anlatır mısınız?

Cerrahi işlem rutin bir katarakt ameliyatından farksız sadece hastanın doğal lensi alındıktan sonra yerine tek odaklı mercek yerine çok odaklı mercek yerleştiriliyor. Ancak öncesince detaylı muayene ve ölçümler yapılıyor. Öncelikle hangi hastalara uygun olup olmadığının tespiti çok önemli.

Başarı oranı ne kadar yüksek? Hastanın yaşam kalitesini ne kadar etkiliyor?

Eğer uygun hasta seçilirse başarı ve memnuniyet oldukça yüksek oluyor. Uygun olmayan hastalara uygulanırsa memnuniyetsizlik rahatsız edici boyutta olabilir.

Özellikle hangi hastalara öneriyorsunuz?

Bu yöntem her hastaya uygulanmaz ve de uygulanmamalı. Katarakt veya kırma kusuru dışında bir göz hastalığı olanlara uygulanmamalı. Örneğin maküla dejenerasyonu (sarı nokta hastalığı) glokom (göz tansiyonu), daha evvel refraktif cerrahi geçiren hastalar (lazer), diyabete bağlı retina bozukluğu olanlar, kornea problemi olanlar, orta yaş altında miyop olan hastalar gibi hastalık gruplarında bu yöntem uygulanmamalı.

İşlem sonrası hastaların dikkat etmesi gerekenler var mı? Ne zaman normal hayatlarına dönerler?

İşlem sonrası süreç rutin katarakt ameliyatından sonra olan süreçle aynıdır. Tıpkı katarakt ameliyatından sonraki süreç gibi hastalar yaptığı işe ve yaşam ortamlarına göre birkaç gün ile bir hafta arasında normal hayatına dönebilirler. Ameliyat sonrası süreçte yaklaşık 2 hafta ile bir ay arasında damla kullanılması gerekir.

Kaynak: Bültenler