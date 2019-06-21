Akıllı oyuncaklar yaratıcılığı besliyor

– İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dijital Oyun Tasarımı Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Nuri Kara, akıllı oyuncakların çocuklara bilişsel görevleri gerçekleştirebilecekleri teknolojiyle zenginleştirilmiş bir ortam sunduğunu söyleyerek, " Akıllı oyuncaklar çocuklarda yaratıcılığı besliyor" dedi.

Teknolojik yeniliklerin oyun ve oyuncak sektörünü de etkilediğini ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Nuri Kara, klasik oyuncakların yerini artık akıllı oyuncaklar almaya başladığını belirtti. Kara, "Oyuncaklar, çocukların gelişim süreçlerini doğrudan etkiliyor. Akıllı oyuncakların kullanıldığı ortamlarda bulunan çocuklar, yalnızca fiziksel etkileşime girmiyor; yeni nesil oyuncaklar sayesinde hem fiziksel hem de sanal gerçekliği bir arada deneyimleme fırsatı yakalıyor. Karışık gerçeklik olarak adlandırılan ve her iki gerçekliği bir arada bulunduran ortamlardaki çocuklar, katılımda aktifleşiyor ve oyuncakları ihtiyaçlarına göre manipüle ederek kendi kendine öğrenir hale geliyor. Örneğin akıllı hikaye anlatma oyuncaklarını deneyimleyen çocuklar, pelüş oyuncakları manipüle ederek değiştirdikleri sanal içerik sayesinde kendi hikayelerini yaratma yoluna gidiyor. Çocuklar bu sayede yaratıcılığı, yansıtıcı düşünme ve hayal etme güdülerini geliştirme imkanı yakalıyor" diye konuştu.

"AMACA YÖNELİK MOTİVASYON SAĞLIYOR"

"Akıllı oyuncaklar, çocukların belli bir amaca ulaşmak için ihtiyaç duyduğu motivasyonu da sağlıyor" diyen Dr. Öğr. Üyesi Kara "Buna ek olarak akılda tutma ve düşünme becerilerini geliştirdiği için, bilişsel birer materyal olarak görülüyor. Akıllı oyuncakların çocukların gelişimine dahil olmasını kolaylaştıran etmenlerin başında ise çocukların teknolojik materyallere olan ilgisi geliyor. Bir diğer önemli etmen ise, bu oyuncakların çocukları düşünme, yaratıcılık, hayal etme becerilerini teknolojik ortamla entegre etmede benzersiz bir role sahip olması olarak öne çıkıyor. Hikaye anlatımı, matematiksel düşünme, kavram öğrenme aktiviteleri, akıllı oyuncaklarla uygulanabilecek bilişsel aktivitelere en güzel örnekler olarak dikkat çekiyor" ifadelerini kullandı.

"FANTASTİK OYUN İÇSEL DUYULARI ARTIRIYOR"

Teknoloji odaklı, yapılandırılmış ve anlamlı bir örüntüye sahip olan akıllı oyuncakların, fantastik oyun aktivitelerine de zemin hazırladığını kaydeden Dr. Öğr. Üyesi Kara, "Fantastik oyunlar, çocukların içsel duygularını ve hislerini herhangi bir kısıtlama olmaksızın yansıtmalarına olanak sağlayan otantik bir aktivite olarak öne çıkıyor. Bu otantik ortam hem fiziksel gerçekliğin hem de sanal gerçekliğin bir arada bulunduğu karışık gerçeklik ortamını sunuyor. Bu sayede çocuklar hem fiziksel gerçekliğe bağlı kalmıyor hem de sanal gerçekliğin bileşenlerinden faydalanıyor" dedi.

Kara, akıllı oyuncakların, çocuklar ve sistem arasında karşılıklı etkileşim yaratabilen teknolojilerle donatıldıkları için sahip oldukları etkileşimli yapı itibariyle çocukların karışık gerçeklik ortamında aktif olarak yer almalarını sağladığını da sözlerine ekledi.

- İstanbul