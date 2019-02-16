"Akıllı Şehir Uygulamaları İle Yeni Ufuklar Açacağız"

AK Parti Kartepe Belediye Başkan Adayı Mustafa Kocaman, beraberinde İlçe Başkanı Sadık Yılmaz, İlçe SKM Başkanı Niyazi Aydın, ilçe yöneticileriyle birlikte AK Parti Kartepe İlçe yönetim kurulu üyelerinden Elif Tunç ve mahalle sakinlerinin misafiri oldular. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Belediye Başkan adayı Kocaman "Kartepe için hayallerim var. Bu hayallerimi sizlerle birlikte hayata geçirmek için bu yola çıktım" şeklinde konuştu.

KARTEPEMİZ BENZERSİZ BİR İLÇEDİR

İstek ve talepleri dinleyen Kocaman "Kartepemiz yeni ilçe olma avantajını kullanmalıdır. Bu yönde çalışmalarımız ve projelerimiz hazırlanıyor. Kartepemiz benzersiz özellikleri olan bir ilçedir. Bunun doğru bir şekilde yansıtılması gerekiyor. Turizm göz bebeğimizdir. Bunu uygun yatırımlar yaparak Kartepemiz hak ettiği yere doğru ilerleyecektir" ifadelerini kullandı.

KARTEPE'NİN EMRİNE SUNACAĞIZ

Teknolojinin bütün nimetlerinden faydalanacaklarını belirten Kocaman "Şehircilikte yeni ufuklar açacağız. Belediye hizmetlerine erişimden ulaşımın, enerjinin, binaların ve cihazların yönetimine kadar insanlarımızın günlük hayatını kolaylaştıracak tüm akıllı şehir uygulamalarını destekleyeceğiz. Teknolojinin imkanlarını, özellikle de yerli çözümleri teşvik ederek, ilçemizin emrine sunacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Bültenler