'Akıllı Şehirler İnsani İhtiyaçlara Akıllı Cevaplar Verir'

Akıllı trafik yönetimi, çevresel analizler ve şehir gözetimi temel bireysel ihtiyaçların karşılanmasında büyük öneme sahip" dedi.

ASKON tarafından düzenlenen Smart Future Expo'da 'Akıllı Şehirler,Yeni Teknolojiler' başlıklı bir sunum gerçekleştiren Ekin, dünya akıllı şehirler pazarında 10 ülkede 22 şehirde kurdukları güvenli trafik ve şehir çözümleri altyapıları ile Türkiye'nin Bilişim İhracatı Şampiyonu olduklarını söyledi. Ekin Teknoloji'nin 2006 yılında Almanya'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nın güvenlik teknolojilerini geliştirdiğini hatırlatan Ekin, şöyle konuştu:

AKILLI ŞEHİRLER İNSANİ İHTİYAÇLARA AKILLI CEVAPLAR VERİR

"Şehirlerin büründükleri şehir, mega şehir gibi tanımlardan sonra "akıllı şehirler" dönemi başlıyor. Güvenlik, sağlık, beslenme, barınma ve konfor, bir insanın temel ihtiyaçları…Giderek kalabalıklaşan şehirlerde nüfusla doğru orantılı olarak bu ihtiyaçların sayısı da yükseliyor. Hal böyle olunca büyük şehirlerde taleplere cevap vermenin yolu "akıllı" çözümlerden geçiyor.

Dünya nüfusunun %90'ı her gün hava kirliliğine maruz kalıyor. Bu sorunu çözebilecek ve düzenli olarak hava kalitesini ölçümleyerek takip edebilecek sınırlı sayıda teknoloji bulunuyor. Buna ek olarak, 2050 yılına kadar dünya nüfusunun %66'sının metropollere göç etmesi öngörülüyor. Bu da var olan hava kirliliği ve trafik sıkışıklığının yoğunlaşarak artacağı anlamına geliyor. Bu sorunun önüne geçebilmek için öncelikli olarak veri sağlamak gerekiyor ve bunun yolu ölçümlemeden geçiyor.

Trafik kazalarında %35'lik bir düşüş sağlanabilir ve yalnızca trafik kazalarının önlenmesiyle her yıl 1.25 milyonun üzerinde hayat kurtarılabilir. Bu demek oluyor ki; şehirler ölçümleme ve bunların ışığında alınan önlemlerle akıllı hale getirilir." dedi.

TÜRKİYE'NİN HALA TEK ÇAĞRI MERKEZİ YOK

Akıllı şehirlerin ne olduğunun iyi anlaşılması gerektiğini vurgulayan Akif Ekin, "En fazla kamusal alanlarla ilgili bir kavramdır. Akıllı şehir için verinin olması, toplanması ve merkezi bir yerde işlenmesi gereklidir" dedi. Acil durum çağrı merkezlerinin önemine dikkat çeken Ekin, "Maalesef Türkiye'nin hala tek bir çağrı merkezi yok. 155, 156 gibi farklı numaralar var. Geçtiğimiz günlerde otoyolda giderken lastik gördüm. Bildirmek için üç farklı hattı aramak zorunda kaldım" dedi.

AKILLI ŞEHİRLERDE ESTETİK ÖNEMİNİ KORUYOR

Akıllı şehirlerde estetiğin önemimi koruduğunu söyleyen Ekin, "Kent mobilyası olarak da yaklaşılması gerekiyor. Çelik konstrüksiyondan taklar görünümü bozuyor. Bizim bu yıl pazara sunduğumuz yeni ürünümüz Ekin Spotter, ince ve estetik tasarımıyla şehirlerin dokusuna uyum sağlayacak" dedi. Ekin Spotter'ın modüler yapısıyla bir şehrin ölçümlenebilir her verisini tek bir çatı altında toplama özelliğine sahip olduğunu ifade eden Ekin, "Sahip olduğu teknolojilerle akıllı şehir ihtiyaçlarının tümüne yanıt verebilecek Ekin Spotter, caddelerden ara sokaklara, metrodan AVM'lere, havalimanlarından kamu binalarına, stadyumlardan sınır kapılarına kadar insan yoğunluğunun bulunduğu her noktada kullanılabilecek" şeklinde konuştu.

30 KAMERA YETER

Passolig, seyirci bilgilerinin kulüpler tarafından bilinemiyor olduğu yorumlarıyla tekrar gündeme gelirken Ekin Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Akif Ekin konuyla ilgili; "Passolig uygulaması yüz tanıma sistemleri üzerinden güvenlik çözümleriyle entegre edilmeli. Statlara kurulacak yüz tanıma sistemi sayesinde stat girişlerinde, stat dışında maç öncesi ve maç esnasında meydana gelebilecek istenmeyen olayların tespiti ve takibi çok daha kolaylaşabilir" diye konuştu.

Ekin, "Statlara kurulacak yüz tanıma sistemi sayesinde stat girişlerinde, stat dışında maç öncesi ve maç esnasında meydana gelebilecek istenmeyen olayların tespiti ve takibi çok daha kolaylaşabilir. Bu sayede güvenlik birimlerinin olaylara anında müdahalesi sağlanabilir. Toplamda 30 girişi olan bir stat girişinin 30 kamerayla izlenmesi yeterli olacaktır. Girişlere ek olarak stat içlerine yerleştirilecek minimum 70 kamera ile stat içinde toplamda 100 kamera ile bütüncül stat gözetin. Her bir stat için proje 2 ayda tamamlanabilir. Yenilikçi sistemler stat girişleri ve stat içerisinde 360 derece gözetim sağlayacağı gibi, proje sayesinde şüpheli olay ve aranan kişilere anında erişim imkanına kavuşulabilir." dedi.