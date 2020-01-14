Haberler » Ekonomi » Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongresi 'Türksat Tanıtım' kanalından yayınlanacak - Ekonomi

Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongresi "Türksat Tanıtım" kanalından yayınlanacak

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliğiyle Türkiye Belediyeler Birliğince düzenlenecek Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi, Türksat Tanıtım kanalından yayınlanacak.

14.01.2020 10:10 | Son Güncelleme: 14.01.2020 10:10Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongresi
Cumhurbaşkanlığı himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliğiyle Belediyeler Birliğince düzenlenecek Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi, Tanıtım kanalından yayınlanacak.
Türksat AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi, 15-16 Ocak'ta Ankara ATO Congresium'da gerçekleştirilecek.
Kongrede, belediyelerin vatandaşa daha etkin hizmet sunması amacıyla akıllı teknolojiler, çevre, ulaşım, yönetişim, güvenlik, sağlık ve coğrafi bilgi sistemleri alanlarındaki uygulamalar yerel yönetim temsilcileri tarafından değerlendirilecek.
Türksat AŞ Genel Müdürü Cenk Şen, kongrenin ikinci gününde düzenlenecek "Akıllı Şehir Teknolojileri-1" başlıklı oturumda katılımcılara hitap edecek.

Etkinlik, Türksat Tanıtım kanalından canlı yayınlanacak.

Türkiye, Türksat, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

11:14  Kuveyt Türk konut, araç ve hac kar oranlarını düşürdü - Ekonomi
11:14  Akiş Boya dünyanın en büyük somon gemisini boyadı - Ekonomi
11:14  Öğrencilerin sömestir stili Boyner'den - Ekonomi
11:13  Bakanlık, 386 hileli ürünü açıkladı - Ekonomi
11:10  Palandöken: "Dünyanın her yerinde çocuk çocuktur" - Ekonomi
10:49  Bakanlık tek tek açıkladı! İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri - Ekonomi
10:24  Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum - Ekonomi
10:15  İntihar ettiği söylenen Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun yeri tespit edildi - Ekonomi
09:44  Tarlada bulunup bankada saklanan ve on binlerce dolar teklifin yağdığı "gök taşı" müzede sergilenecek - Ekonomi
08:41  Fabrikasının çatısına güneş enerjisi santrali kurdu, ayda 100 bin lira kazanıyor - Ekonomi
14.01.2020 11:15:21