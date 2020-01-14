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Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongresine Türksat'dan iletişim desteği

Cumhurbaşkanlığının himayesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işbirliğinde Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi, 15-16 Ocak'da Ankara ATO Congresium'da Türksat'ın iletişim desteğiyle düzenlenecek.

14.01.2020 10:04 | Son Güncelleme: 14.01.2020 10:09Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongresine Türksat'dan iletişim desteği
Cumhurbaşkanlığının himayesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işbirliğinde Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi, 15-16 Ocak'da ATO Congresium'da 'ın iletişim desteğiyle düzenlenecek.

Belediyelerin vatandaşa daha etkin hizmet sunması amacıyla akıllı teknolojiler, çevre, ulaşım, yönetişim, güvenlik, sağlık ve coğrafi bilgi sistemleri alanlarındaki uygulamaların yerel yönetim temsilcileri tarafından değerlendirileceği kongrenin ikinci gününde Türksat A.Ş. Genel Müdürü Cenk Şen, "Akıllı Şehir Teknolojileri - 1" başlıklı oturumda katılımcılara hitap edecek. - ANKARA

Türksat, Ankara, Güncel

Kaynak: İHA

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