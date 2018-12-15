Akıllı Şehirlerle Dünyaya Örnek Olmayı İstiyoruz"

Türkiye
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı (TOSYÖV) Başkanı Şerafettin Nezih Kuleyin, Türkiye'deki bazı kentleri akıllı şehirler haline getirmeyi istediklerini belirterek, "Dünyada örnek olmayı ve bu teknolojileri dünyaya satmak istiyoruz."dedi. Antalya
Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla Senar AŞ tarafından bu yıl 16'ncısı düzenlenen ITB'18 Bilişim Profesyonelleri Semineri, Antalya'nın Serik ilçesi Belek
turizm merkezindeki bir otelde gerçekleştirildi.
Seminere katılan TOSYÖV Başkanı Şerafettin Nezih Kuleyin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de sanallaştırma ve bulut bilişiminin henüz tam anlamıyla bilinmediğini söyledi.
Seminerde akıllı şehirler konusunu ele aldıklarına değinen Kuleyin, akıllı şehirleri gerçekleştiren belediyelerden örnekler topladıklarını, altyapı ve özel yazılım yapan şirketleri bir araya getirdiklerini dile getirdi.
Hedeflerinin insan yararına akıllı şehirler olduğunu ifade eden Kuleyin, şunları kaydetti:
"Trafikte kırmızı ışıkta geçeni bulup cezalandıran değil, geçmeyeni bulup ödüllendiren bir sistem. Gerçekleşme ihtimali bulunan bir olayı daha önceden uyarabilecek akıllı sistemler istiyoruz. Şehirler akıllı olsun ama önemli olan insanlar akıllı bir şehirde yaşadıklarını fark etsinler. Akıllı şehirlerde daha az enerji harcanıyor. Akıllı şehirlerde trafik yoğunluğu yaşanan yerler daha iyi görülüyor. Ulaşımda daha az yakıt tüketiliyor. Dünyadaki akıllı 10 şehir arasında Türkiye'den bir şehir yok. Türkiye'deki bazı kentleri akıllı şehirler haline getirip dünyada örnek olmayı ve bu teknolojileri dünyaya satmak istiyoruz."
Bazı şirketlerin Antalya'da bir çalışma içinde olduğuna işaret eden Kuleyin, Antalya'nın akıllı şehirler arasına girebilecek bir kent olduğunu bildirdi.
Belek,serik,Antalya,Türkiye
15 Aralık 2018 Cumartesi 13:11