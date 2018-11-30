AKILLI TARIM BTB'nin Gündeminde

Bursa Ticaret Borsası organizasyonuyla katılım sağlanan seminere; BTB Meclis Başkan Yardımcısı İsmail Aslım, Meclis Üyesi Mustafa Aksu, Tarım A.Ş Genel Müdürü Fetullah Bingül, Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. İsmet Türkmen ve Prof. Dr. Mustafa Tayar, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Ak ile Uludağ Üniversitesi doktora öğrencileri katıldı.

"Hollanda ile birbirimizden alacağımız çok şey var"

Hollanda ile Türkiye arasındaki iş birliklerinin ve tarımda akıllı teknolojilerin ele alındığı seminerin açılışında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, "Hollanda ile birbirimizden alacağımız çok şey var. Onların tarım ve hayvancılıkta ciddi deneyimleri var, bizim de büyük bir yetkinliğimiz, önemli bir iş gücümüz ve verimli topraklarımız var. Bu alanlarda Hollanda ile karşılıklı fayda ve iş birliği çerçevesinde önemli neticeler elde edeceğimize inanıyoruz" dedi.

"Akıllı üretim önceliğimiz olmalı"

Seminer hakkında değerlendirmelerde bulunan DEİK Türkiye – Hollanda İş Konseyi Başkanı Murat Özyeğin ise, "Türkiye ile Hollanda arasındaki ilişkiler noktasında Türkiye'nin en fazla neye ihtiyacı var ve Hollanda'nın en ileri olduğu konuları bir noktada buluşturmaya çalıştık. Ülkemizin en fazla ihtiyacı olan şeylerin başında tarım alanındaki dünyadaki inovasyon, yenilikler ve akıllı üretim. Hollanda ise bu konuların öncüsü olarak birçok örneği barındıran, en iyi örnek. Seminerimizde Türk tarımına katkı sağlamak, Hollandalı firmalara da Türkiye`ye açılım yapma noktasında katkı sağlamak amacıyla bir araya gelmiş bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Gerçekleşen etkinlikte, üreticilerin bir tablet ya da telefon yardımıyla tüm çiftliği yönetebilme ve gözlemleyebilme imkânı olduğu, teknoloji ile senkronize yönetim sistemlerinin benimsendiği taktirde işletmelerde iş gücünün azaltılarak verimli, kaliteli ve doğal üretim imkanlarının kolaylaştığı konuları dikkat çekti.

İki oturum şeklinde gerçekleştirilen seminerde; tarımda, nesnelerin internetiyle verimliliğin en üst düzeye taşındığı, doğal kaynakların ihtiyaç olan düzeyde kullanılmasının maliyetleri düşürdüğü, çiftliklerde kullanılan akıllı sistemlerle, üretim için gerekli olan tüm faktörlerin analiz edilerek kaynak israfının önüne geçildiği ve sonucunda kaliteli ürün üretmenin oldukça kolaylaştığı konularında alanında uzman katılımcılar tarafından sunumlar gerçekleştirildi.