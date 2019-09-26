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Akıllı Tavşan Momo Forum Erzurum'da

TRT Çocuk'un kahramanı "Akıllı Tavşan Momo" yeni maceraları için Forum Erzurum'da çocuklarla buluşmaya geliyor.

26.09.2019 12:58Akıllı Tavşan Momo Forum Erzurum'da
TRT Çocuk'un kahramanı "Akıllı Tavşan Momo" yeni maceraları için Forum Erzurum'da çocuklarla buluşmaya geliyor.

Erzurum ve çevre illerin alışveriş ve eğlence merkezi olan Forum Erzurum, Akıllı Tavşan Momo'nun sahne şovuna ev sahipliği yapıyor.

Akıllı Tavşan Momo 28-29-30 Eylül-1-2 Ekim 14: 00 - 18: 00 saatleri arasında yeni maceraların izini sürmek için Forum Erzurum'da çocuklarla buluşmaya hazırlanıyor.

TRT Çocuk'un sevimli kahramanı Akıllı Tavşan Momo, dostlarının da yardımıyla kayıpları buluyor, araştırma yaparken sorular soruyor ve ipuçlarının izinden gidiyor.

Forum Erzurum'da gerçekleştirilecek sahne şovuyla Akıllı Tavşan Momo Şarkılı Orman'daki maceralarını çocuklarla paylaşıyor.

28-29-30 Eylül-1-2 Ekim tarihlerinde saat 14: 00- 16: 00 ve 18: 00'de üç seanstan oluşacak Akıllı Tavşan Momo sahne şovu, 1.Kat etkinlik alanında gerçekleştirilecek.

TRT Çocuk'un en sevilen karakteri Akıllı Tavşan Momo'yla buluşmak için tüm çocuklar Forum Erzurum'a davet edildi. - ERZURUM

Erzurum, Eylül, Yaşam

Kaynak: İHA

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