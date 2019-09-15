Haberler » Güncel » Haber

Akıllı tavşan Momo ve arkadaşı Yumi çocuklarla buluştu

TRT Çocuk'un sevilen karakteri akıllı tavşan Momo ve arkadaşı Yumi, Denizliler'in buluşma noktası olan Forum Çamlık AVM'de çocuklarla buluştu.

15.09.2019 16:27Akıllı tavşan Momo ve arkadaşı Yumi çocuklarla buluştu
TRT Çocuk'un sevilen karakteri akıllı tavşan Momo ve arkadaşı Yumi, Denizliler'in buluşma noktası olan Forum Çamlık AVM'de çocuklarla buluştu.

Akıllı tavşan Momo ve arkadaşı Yumi, Denizli'de ilk defa sahne aldı. Sahneye çıkmadan önce animatörler gösteriyi izlemeye gelen çocukları eğlendirdi. Gösteride Momo ve Yumi çocuklarla tanışıp eğlenceli şarkılar söyledi. Sürprizlerin de yapıldığı etkinlikte çocuklar, Momo ve Yumi ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Programa katılan çocuklar ve aileleri, Forum Çamlık AVM'ye etkinlikten dolayı teşekkür ettiler. - DENİZLİ

Denizli, Çamlık, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
04:32 GÜNDEM ÖZETİNE
04:28 Kağıthane'de trafik kazası: 4 yaralı
03:50 Tunus başbakanı, cumhurbaşkanlığı yarışında yenilgiyi kabul etti
03:42 Trump'tan "muhtemel bir saldırıya hazırız" mesajı
03:30 Bodrum'da makilik alanda yangın
03:20 Suudi Arabistan petrol üretimine kısmen başlayabilir
02:48 Dha yurt bülteni-16