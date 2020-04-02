Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Akıllı Telefon Satışları Son 10 Yılın En Düşük Seviyesinde

Yeni araştırmalar akıllı telefon satışlarının Koronavirüsün etkisiyle son 10 yılın en düşük seviyesine düşeceğini gösteriyor.

02.04.2020 13:50 | Son Güncelleme: 02.04.2020 13:50
Akıllı Telefon Satışları Son 10 Yılın En Düşük Seviyesinde
Yeni araştırmalar akıllı telefon satışlarının Koronavirüsün etkisiyle son 10 yılın en düşük seviyesine düşeceğini gösteriyor. Krizin; ekonomik faaliyeti, tedarik zincirini ve tüketici talebini etkilediğinden dolayı piyasanın yüzde 13'ünü yavaşlatacağı tahmin ediliyor.

Son zamanlarda Çin'de iyileşme belirtileri kaydedildi ancak gözlemciler, satış oranlarına ve üretim seviyelerine geri dönüşün, diğer pazarlardaki ve üretim merkezlerindeki sorunlarla dengeleneceğini aktarıyor. 2020'de 2019'a kıyasla yaklaşık bir milyar daha az cihaz satılacak ve toplam rakam 1.57 milyara ulaşacak.

CCS Insight'taki analist başkan yardımcısı Marina Koytcheva, "Çin'den gelen veriler, kilitlenmelerin ve tüketici belirsizliğinin telefonlara olan talep üzerindeki etkisini gösteriyor." diyor. Ayrıca analistler satışlar üzerindeki en büyük zararlı etkinin zayıf talepten gelmesini bekliyor.

5G Teknolojisi Pazarı Kurtarabilir

Tüm bunlara rağmen 5G'nin yayılmasının 2021'den itibaren önemli bir yükseliş göstereceği düşünülmekte. Satışların 2021'de yüzde 12 artması ve satışların 2 milyarı aşmasının mümkün olacağı dile getirildi. 5G telefonların satışı 210 milyon adede ulaşacak ve 2024 yılına kadar tüm cihazların yüzde 58'ini oluşturacak.

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Teknoloji
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Teknoloji ››Akıllı Telefon Satışları Son 10 Yılın En Düşük Seviyesinde - Haberler

Teknoloji Manşet

Haberler

Korona sonrası yoğun ilgi gördü! İşte ön plana çıkan 13 özelliği Haberler
Korona sonrası yoğun ilgi gördü! İşte ön plana çıkan 13 özelliği
Koronavirüsle mücadelede en kritik cihaz! Yarı fiyatına ürettiler Haberler
Koronavirüsle mücadelede en kritik cihaz! Yarı fiyatına ürettiler
Türk şirketi geliştirdi! Korona ile mücadeleyi kolaylaştıracak sistem Haberler
Türk şirketi geliştirdi! Korona ile mücadeleyi kolaylaştıracak sistem
Koronavirüsün tedavisinde umutlandıran gelişme! Türk hekimler çalışmanın sonuna geldi Haberler
Koronavirüsün tedavisinde umutlandıran gelişme! Türk hekimler çalışmanın sonuna geldi
Netflix’ten Türkiye’nin internet altyapısını rahatlatacak adım Haberler
Netflix'ten Türkiye'nin internet altyapısını rahatlatacak adım
Koronavirüse karşı siper maske üretmeye başladılar Haberler
Koronavirüse karşı siper maske üretmeye başladılar
Koronavirüs teşhisinde yeni umut! Sadece röntgen yeterli oluyor Haberler
Koronavirüs teşhisinde yeni umut! Sadece röntgen yeterli oluyor
Siri’nin açığını bulan Trabzonlu lise öğrencisi 3 bin doları kaptı Haberler
Siri'nin açığını bulan Trabzonlu lise öğrencisi 3 bin doları kaptı

Son Dakika Teknoloji Haberleri

14:38: Niğde Emniyet Müdürlüğü giriş çıkışlarda yoğun denetim uyguluyor - Haberler 14:35: Karnı burnunda dolandırıcı yüzlerce kamera incelenerek yakalandı - Haberler 14:35: Koronavirüs salgını - Çapa Tıp Fakültesi: Cemil Taşcıoğlu dışında doktor ölümü yok, bir profesör... - Haberler 14:32: Kötü günler bitecek diye beklerken vücutta 49 gün kalan virüs tespit edildi - Haberler 14:32: Koronavirüs alışkanlıkları da değiştirdi! Hindistan'da telekonferansla düğün - Haberler 14:15: İBB Başkanı İmamoğlu: Yardım kampanyamızla 6,5 milyon lira topladık - Haberler 14:04: Son dakika: Koronavirüs tahlil bilgilerini gizleyen iki laboratuvar yetkilisine soruşturma - Haberler 13:24: İmamoğlu, Erdoğan'ın "Devlet içinde devlet olmaz" eleştirisine yanıt verdi - Haberler 12:53: Öğrencilerinin Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu hastanede yatarken hazırladıkları klip - Haberler 11:20: Filipinler Devlet Başkanı'ndan korona yasaklarına uymayanlara uyarı: Karşı gelen vurulacak 10:38: Sivas Halk Eğitim Merkezi, 5 TL'ye satılan maskeleri 18 kuruşa mal ediyor