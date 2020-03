Akıllı Telefon Satışları Tarihin En Büyük Düşüşünü Yaşadı

Uzun bir süre hızla büyüyen akıllı telefon satışları tarihin en büyük düşüşüne tanıklık etmeye başladı. Huawei ve Samsung gibi şirketlerin at koşturduğu akıllı telefon dünyası büyük bir kriz ile karşı karşıya. Yüz milyonlarca akıllı telefon satışından bahsettiğimiz bu piyasada, şimdilerde adeta in cin top oynuyor.Akıllı telefon satışları dibi gördüNerdeyse hiçbir sektörün iyi zamanlar geçirmediği bugünlerde, akıllı telefon piyasası çok daha olumsuz etkileniyor. Özellikle de dünya genelinde yayılan hastalık bunda çok büyük etkiye sahip.Akıllı telefonların neredeyse her yıl değişen farklı modelleri artık geride kaldı. Bunun yerine şirketler mevcut stoklarını bitirme telaşında. Ayrıca yeni üretim de neredeyse hiç yapılmıyor. Strategy Analytics Direktörü Linda Sui, akıllı telefon pazarının Şubat 2020'de, Şubat 2019'a göre yıllık olarak %38'lik bir düşüş yaşandığını ortaya koydu. Ayrıca Şubat 2020'de 61 milyon adet daha az satış yapıldığını söyledi.Strategy Analytics Müdürü Neil Mawston, "Dünya genelindeki akıllı telefon pazarı tarihinin en büyük düşüşü Şubat 2020'de yaşandı. Çin'de ve Asya genelinde akıllı telefon arz ve talebi düştü, dünyanın geri kalanında da yavaşladı. Bu, akıllı telefon endüstrisinin unutmak isteyeceği bir dönem" sözlerine yer verdi. Sizce akıllı telefonlar için 2020 nasıl bir yıl olacak? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir