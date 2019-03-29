29 Mart 2019, 22:05
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Akıllı Telefon Üreticisi Oneplus'ın Araba Üretmeye Hazırlandığı İddia Edildi

Akıllı Telefon Üreticisi Oneplus

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi OnePlus, bir ihtimalle çok büyük bir işe imza atabilir ya da sadece bizimle dalga geçiyor olabilir.

OnePlus, sosyal medya hesaplarında bir araba silueti ile birlikte 'Çok Yakında' ibaresinin yer aldığı fotoğraflar paylaştı. Paylaşılan araba, daha önce gördüğümüz konseptlere benzemiyor ve akıllara bu aracın OnePlus tarafından üretilen bir araba olup olmadığı sorusunu geliyor.

Paylaşılan gönderinin altında kullanıcılar, bunun çok büyük bir ihtimalle 1 Nisan şakası olabileceğini söylüyorlar. Bundan tam olarak emin olmak için önümüzdeki pazartesi günün beklemek durumunda kalıyoruz.




OnePlus, daha önce 6T modelinin McLaren versiyonunu piyasaya sürmüştü. 6T'nin McLaren versiyonu, zaten hızlı olan orijinal modelin çok daha hızlı bir versiyonuydu. Gönderinin altında tartışılan bir diğer ihtimal ise McLaren partnerliğiyle yeni bir OnePlus arabasının geliyor olması ihtimali. McLaren, Teknoloji
Kaynak: WebTekno