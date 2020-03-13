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Akıllı telefonlar bakteri barındırıyor

Son dönemin en çok konuşulan konularından birisi olan Korona salgınında el temizliği oldukça önemli. Ellerin en çok dokunduğu yer hiç şüphesiz cep telefonları. Uzmanlara göre, akıllı telefonlar umumi tuvaletlerden 18 kat fazla bakteriye ev sahipliği yapıyor.

13.03.2020 17:10 | Son Güncelleme: 13.03.2020 17:12
Son dönemin en çok konuşulan konularından birisi olan Korona salgınında el temizliği oldukça önemli. Ellerin en çok dokunduğu yer hiç şüphesiz cep telefonları. Uzmanlara göre, akıllı telefonlar umumi tuvaletlerden 18 kat fazla bakteriye ev sahipliği yapıyor.
Düzenli olarak temizlenmeyen akıllı telefon ekranları potansiyel tehdide kapı aralıyor. Uzmanlar enfeksiyon riskini minimuma indirmek için gün içinde pek çok defa kullandığımız akıllı telefonların düzenli olarak dezenfekte edilmesi gerektiğini belirtiyor.
(İHA) Akıllı telefonlar bakteri barındırıyor

Kaynak: İHA

Etiketler : Güncel

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