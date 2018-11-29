Akıllı Telefonlar Cinsel Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Hollanda'da yapılan bir araştırmaya göre her 3 kişiden biri akıllı telefon ve tabletlerin hayatlarına girmesinden sonra cinsel yaşamlarının gerilediğini düşünüyor. Araştırma ayrıca elektronik cihazlarla geçirilen sürenin boşanmalara da sebep olduğunu ortaya koyuyor.

HOLLANDALILARIN YÜZDE 60'I YATAĞA CEP TELEFONUYLA GİRİYOR

Maurice de Hond Araştırma Şirketi'nin gerçekleştirdiği çalışmaya göre, Hollandalılar'ın yüzde 60'ı yatağa cep telefonu ile giriyor. Bunların yarısı, haftanın her günü bunu tekrarlıyor.

CEP TELEFONLARI VE TABLETLER CİNSEL YAŞAMI GERİLETİYOR

25-34 yaş arası Hollandalılar'ın yarısı ise, telefonların yatak odalarındaki komodinin üstü ve yastığın altında yerini aldığı günden beri, cinsel isteklerinin azaldığını söylüyor. Araştırmaya katılan her 3 kişiden birisi, cep telefonları ve tabletlerin cinsel yaşamlarını gerilettiği görüşünde. Sonuçları Telegraaf gazetesine yorumlayan Seksolog Bianca van Morst, aynı sorunun yatak odalarına televizyonun girmesinden sonra da yaşandığını anımsatıyor.

"EŞYA YETİŞKİNİN SAHİBİ DEĞİLDİR"

Şimdi aynı sorunun telefonlar sayesinde gündeme geldiğini belirten van Morst, kendisine başvuran kişilerin, telefonların hayatlarını yönettiği fikrini taşıdıklarını belirterek "Ama yetişkinler eşyanın sahibidir, eşya yetişkinin sahibi değildir" diyor.

"BİRLİKTE ROMANTİZMİ ARAYIN"

Çiftlerin böylesi durumlarda televizyondan uzak durmaları gerektiğini vurgulayan Morst, çiftlerin birlikte romantizmi aramaları önerisinde bulunuyor. Çiftlerin böylesi anlarda televizyondan da uzak durması gerektiğini vurgulayan seksolog, birlikte romantizmi aramaları önerisinde bulunuyor.

"ÖNEMLİ OLAN ÇİFTLERİN BİR ŞEYLER YAPMASI"

Bianca van Morst'a göre, böyle bir akşamın illa cinsel ilişkiyle sonlanması da önemli değil. Önemli olan çiftlerin zorunluluktan çok doğal olarak birlikte bir şeyler yapması olduğunu söylüyor.

AKILLI TELEFONLAR VE TABLETLER UYKUSUZLUĞA YOL AÇIYOR

Uyku uzmanı Hansa Hamburger de akıllı telefon ve tabletlerin uyku düzenini de olumsuz etkilediği görüşünde. Hollandalı uzman, yatağa gitmeden en az 2 saat önce telefon ya da tablet ekranına bakmaya son verilmesi gerektiğini söylüyor. Hamburger'e göre ekran ışığı, uyku hormonu melatoninin salgılanmasını önlüyor. Bunun yanı sıra yatmadan önce telefon ya da tablette görülensavaş haberleri, sinir bozucu bir e-posta gibi şeyler insanın uyku niteliğini etkiliyor.