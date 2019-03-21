Telefonlar 200 Dolardan 2000 Dolara Nasıl Geldi?
Akıllı Telefonlar Neden Bu Kadar Pahalı? Büyük Resme Bakalım?
Günümüzde akıllı telefonlar hiç olmadığı kadar pahalı durumda. Apple
, Samsung
, Google
ve diğer önde gelen üreticilerin amiral gemisi akıllı telefonları, son bir kaç yıldır katlanarak giden fiyatlara satılıyor ve işin kötü tarafı alıcı da buluyor. Günümüzde ise katlanabilir akıllı telefon modellerinin yavaş yavaş piyasaya sunulması ile birlikte bu rakamlar 2000 Dolar ve üstü seviyelere kadar geldi. Giderekte artmaya devam edecek gibi görünüyor.
Geçtiğimiz bir kaç yıl boyunca telefon fiyatlarının fırlamış olamsının bir kaç farklı nedeni var aslında. Özellikle ABD
gibi devletlerde amiral gemisi akıllı telefonlar cep telefonu abonelik sözleşmeleri ile 200 dolar fiyatlarla milyonlarca alıcı buldu. Telefonun gerçek maliyetleri ise operatör şirketileri tarafından aslında abonelik sözleşmelerinin aylık ücretlerine yedirildi, yansıtıldı.
Bu bizim ülkemizde de geçerli bir durum, Turkcell
, Vodafone ve Türk Telekom
mobil operatörü olarak bu telefonların maliyetlerini düzenli kullanıcıları için kabul edilebilir seviyelerde tutarak; en yeni modelleri kullanıcılarının beğenisine öyle yada böyle sunmayı başardılar. Taksitlendir avantajını bir kenara koyarak söylüyorum bunu.
Şimdi bu sözleşmeler bir anlamda dünya genelinde yavaş yavaş öldü. Bir çok ülkedeki uygulamalarında avantajlarını giderek kaybediyor. Operatörler bu şekilde cihaz vermekten vazgeçmeye başladı ve telefon fiyat etiketleri kabak gibi ortaya çıktı. Durum 639 dolar gibi rakamlara yükselen akıllı telefonları görmeye başladık.
Sadece bu değil tabi. telefonlar giderek akıllandı, akıllandıkça özellikleri değişti ve gelişti. Artık akıllı telefonlar sadece "ALO" dediğimiz cihazlar olmaktan çıktı. Özellikle mobil hücresel veri ağı hızlarının artışı ile birlikte, birer canlı yayın aracı olmaktan, tüm dünyaya sesinizi duyuracağınız bir dizi özelliğinde merkezi haline geldi.
Bu nedenlerdir ki 2016 yılında Samsung'un Galaxy S7 modeli ile birlikte fiyatların 670 dolarlar seviyesine yükseldiğini gördük. Bu yılki Galaxy S10 modeli ise şimdilerde 900 dolarlar seviyesine geldi.
iPhone tarafında da durum benzer oldu. Yıllar için giderek artan fiyatlar bizi en son modelde 1000 dolar seviyesine taşıdı.
Büyük Oranda Telefon Satışı Giderek Zorlaşıyor – Akıllı Telefonlar Neden Bu Kadar Pahalı?
Akıllı telefon satışı artık giderek zorlaşıyor. Bir kaç yıl öncesine göre çok daha fazla insan bir akıllı telefona sahip ve insanlar artık bu modelleri ellerinde daha uzun süre tutuyor. Bu iki yıllık sözleşmeler ile ancak amiral gemisi telefonlar alınabildiği içinde olabilir.
Bu iki yıllık süreçler akıllı telefon üreticilerinin gelirlerinin düşmesi anlamına geliyor. Peki telefon şirketleri karını artırmak için bu durumda ne yapabilir? Daha fazla telefon satamıyorlarsa onlarda daha pahalı telefonlar satmaya başladılar. Onların tercihi bu ikinci yol oldu maalesef.
Bunu yapmak için daha büyük ekranlar, daha fazla depolama alanları, yeni amiral gemisi telefonları OLED Ekran teknolojileri ile birlikte telefon fiyatlarını 1.500 dolarlar seviyesine taşıdılar. OLED ekranların maliyeti – ki oldukça yüksek, bu fiyatların yukarı taşınmasında en büyük etkenlerden birisi oldu.
Geldiğimiz şu anda amiral gemisi telefonlar 690 dolardan 1000 dolara kadar fırlamış durumda.
Sadece ekran mı? elbette değil, yüksek kaliteli ve özellikli akıllı telefon üretmenin maliyeti giderek artıyor. 2010 yılından itibaren iPhone 4'ün içindeki parçaların maliyeti 190 dolar seviyesinde iken iPhone XS Max'ın içindeki parçaların maliyeti 390 dolar seviyesinde. Aradaki enfilasyon maliyetini de düşünürseniz o günkü 690 dolar bugün 750 dolar seviyelerine gelirki o da; giriş seviyesi olarak tabir edilen iPhone XR modeli fiyatına geliyor.
Bir çok durumda en pahalı modeller, ekstra özellikler sunan alternatif modeller oluyor. Şimdi daha ucuz iPhone modelleri olduğu gibi 1000 dolar seviyesinde olanlar da var. Aynı şey Samsung içinde geçerli. Galaxy S10 modeli 900 dolar seviyesinde. daha ucuz modeli S10e ise 750 dolar.
Bu eğilimin dezavantajı, şu anda en iyi telefonu bulmak için bir kaç yıl önce harcadığımız paradan daha fazlasını harcamamız gerekecek olması.
Ancak işin güzel tarafı satın alacağınız telefonun çok daha iyi olması ve onu çok daha uzun süre kullanabileceğimiz olması. Bu yüzden her iki yılda bir en iyisini almasanız da aslında çok şey kaybetmezsiniz. Bu sayede çok daha fazla harcamanız gerekmez.
Akıllı Telefon Fiyatları Çıldırmak Üzere, Yeni Özellikler Fiyatları Yükseltti
Akıllı Telefonlar Neden Bu Kadar Pahalı?
Apple, Samsung, Teknoloji
Kaynak: Teknotalk.com