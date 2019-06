Akıllı Telefonlar Şimdi de POS Cihazına Dönüştü

Kaynak: Teknotalk.com

ING Cebimde POS uygulaması ile Akıllı Telefonlar Şimdi POS CihazıAkıllı Telefonlar POS Cihazı Olarak Kullanılmaya Başlandı. Mastercard ve ING Türkiye , Android telefonları POS cihazı olarak kullanmalarını sağlamak için KOBİ ve tüm mikro işletmeler ile iş birliği yaptı. Kart ödemelerini mobil cihazlarından kabul edebilmek için, satıcıların ING müşterisi olması ve ING Cebimde POS uygulamasını indirmesi gerekiyor. Avrupa 'daki tüm mikro işletmeler ve KOBİ'ler için düşük maliyetli kart kabulü sağlayan bu ING Cebimde POS uygulamasıyla, NFC özellikli herhangi bir android cihaz, kart kabul cihazına dönüşebiliyor. Mastercard teknolojisi ile hayatımıza giren bu uygulamanın hiçbir POS maliyeti yok.Akıllı Telefonlar POS Cihazı – ING Cebimde POS UygulamasıBitmeyen faydalar…Mastercard ve ING Cebimde POS uygulaması sayesinde, Avrupa genelindeki ekonomilerin bel kemiği olan milyarlarca mikro işletme ve KOBİ, doğrudan android telefonlarıyla temassız ödemeleri kabul edebilecekleri için finansal sisteme dahil edilecekler. Bu durum, kayıt dışı ekonomin azalmasına ve nakit kullanımının baskın olduğu bu iş alanlarında kart kullanımındaki artıştan dolayı kayıp riskini azaltacak.Bu uygulama, Türkiye'de 1.5 milyon KOBİ ve milyonlarca mikro işletmenin yanında taksi şoförü, simit satıcısı, çiçekçi, elektrikçi, tesisatçı, kuru temizlemecilerin maliyetlerini düşürmekle kalmayacak aynı zamanda dijital ödeme kolaylığı sayesinde satışlarını da artıracak.Günün yoğun saatlerinde, konser, festival, fuar, sergi, spor ve eğlence etkinliklerinde kasa kuyruklarını kısaltması, teslimat sırasında ödeme imkanı ING Cebimde POS çözümünün diğer önemli faydaları arasında yer alıyor.Sağladığı kesintisiz alışveriş deneyimi ile kart sahipleri için en uygun ödeme yöntemi olmasının yanında zamanla kullanım alanını genişleterek temassız ödeme kolaylığını daha geniş kitlelere ulaştıracak.ING Cebimde POS diğer POS'ları cebinden çıkarır!Alışılmışın dışında yepyeni bir üye işyeri deneyimi yaşamaya hazır mısınız?Android işletim sistemine ait ve NFC okuyucusu olan cep telefonunuz ile her zaman ve her yerde temassız özellikli banka ve kredi kartlarından ödeme alabilir, işlemlerinizi ING Cebimde POS ile daha hızlı ve kolay gerçekleştirebilirsiniz!ING Cebimde POS neden kullanılmalıdır?Size internet erişiminiz olan her yerde ödeme kabul etme imkanı sağlar.Ödeme almak güvenlidir.Kurulum için beklemezken, ekstra POS cihazı ücreti ödemezsiniz.Nakit ve madeni para ile uğraşmazsınız.Banka veya kredi kartı ile ödemek isteyen müşterilerinize de hizmet verebilirsiniz.Ödemelerinizi daha hızlı kabul ederek, müşterilerinize kuyruk bekletmeden hizmet verebilirsiniz.Kurulum veya kullanım maliyeti yok.Bankamızla imzaladığınız Üye işyeri sözleşmesinde yer alan düzenlemeler ile Bankanın hakları saklı kalmak kaydıyla, işlemleriniz ertesi gün ING işyeri hesabınıza geçer.Uygulama Nasıl İndirilir ve Kullanılır?Size gelen SMS'te belirtilen linke tıklayarak uygulamayı indirin.Uygulamayı açın, TCKN numaranızı, cep telefonunuzu, doğum yeri ve tarihinizi girerek kolayca kayıt olun.Hesabınız aktive olduktan sonra ödeme tutarını girin.Siz tutarı girdikten sonra müşterilerinizden temassız kartlarını telefonunuzun arkasına dokundurmasını ve ödemeyi yapmasını isteyin!Talep edilirse müşterilerinize e-posta ile slip gönderin.Nasıl Yardım Alabilirim?ING Cebimde POS ile ilgili sıkça sorulan sorular sayfası için tıklayın.Gereksinim duyduğunuzda, mobil uygulamadaki Yardım bölümünü kullanabilir veya 0850 222 0 767 numaralı telefondan POS Destek Hattımızı arayabilirsiniz.