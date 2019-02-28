WD ve Micron Hayalini Kurduğunuz Akıllı Telefonu Size Verebilir
İşlemciler artık Moore yasalarına ayak uyduramazken, bellek üreticileri daha küçük alanlara daha fazla depolama alanı koymaya devam ediyor. Micron ve Western Digital
; Akıllı telefon depolama alanınızı önemli ölçüde artırmanıza yardımcı olacak 1 TB microSD hafıza kartlarını açıkladı.
Ancak bu ürünlerin Lexar'ın ilk 1 TB SDXC bellek kartlarını satmaya başladıktan kısa bir süre sonra gelmeye başladığını hatırlatmamız gerekli.
Akıllı Telefonlarda 1TB MicroSD Dönemi Başladı
WD'in sahip olduğu Sandisk
markası 160 MB/Sn okuma hızıyla Micron'un 100 MB/sn okuma hızına kıyasla daha hızlı görünüyor ancak durum sandığımız gibi değil. En son 96 katmanlı 3D dört hücreli QLC NAND teknolojisine sahip olan Micron'un kartı, rakibi için 90 MB/ sn'ye kıyasla 95 MB/ sn hızında biraz daha hızlı yazabiliyor.
Tüm bunlara rağmen yeni nesil MicroSD Express formatının duyurulduğunu ve vaat ettiği 985 MB/Sn'lik hızların yanında bir hiç kalıyor.
Elbette depolama hakkı büyük paralar ödüyoruz. 1TB SanDisk Extreme UHS-I microSD Nisan ayında 450 dolar'dan satılacak. 512GB'lık model ise 200 dolar. Micron kendi 1TB kartı için henüz bir fiyat belirlemedi, ancak 2019'un ikinci çeyreğinde satışa sunulacak.
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Kaynak: Teknotalk.com