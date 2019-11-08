Akıllı telefonu elinizden düşürmüyor musunuz?: Nomofobiniz olabilir

"Ya cep telefonumu evde unutursam", "Eğer sosyal medyada online olamazsam", "Peki şarjım biterse" eğer bu tarz kaygılarınız varsa, cep telefonunuz yanınızda yokken kendinizi huzursuz hissediyorsanız, bir uzmana görünseniz iyi olur. Çünkü onlar, dünyada giderek yaygınlaşan nomofobinin yani "telefonsuzluk" hastalığının depresyona yol açtığını hatta intihara bile sürükleyebildiğini söylüyor.Türkiye'de akıllı telefon kullanıcı sayısının 45 milyona ulaştığını söyleyen Anadolu Üniversitesi (AÜ) Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) Müdürü Doç. Dr. Levent Eraslan da bu konuya dikkat çekenlerden. Eraslan, Bursa'da, Uludağ eteklerinde yaklaşık 20 metrelik uçuruma yuvarlanan bir kadının, kendisini kurtarmaya gelen ekiplere, düşürdüğü cep telefonunu aratmasının nomofobi hastalığının bir göstergesi olduğunu dile getirdi.