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AKİM'de vatandaşların sorunları çözülüyor

AK Parti'nin Türkiye genelinde oluşturduğu AK Parti İletişim Merkezinin (AKİM) vatandaşların sorunlarının çözülmesini sağladığı belirtildi.

11.02.2020 15:28 | Son Güncelleme: 11.02.2020 16:00AKİM'de vatandaşların sorunları çözülüyor
AK Parti'nin genelinde oluşturduğu AK Parti İletişim Merkezinin (AKİM) vatandaşların sorunlarının çözülmesini sağladığı belirtildi.
AK Parti İl Başkanı Akif , Batman'da vatandaşlar ile AK Parti yönetimi arasındaki en etkin iletişim köprüsü olan AKİM'İN önemine değindi.
AKİM'in milletin sesi olduğunu dile getiren Gür, "Bizlere ulaşan bilgileri ilgililerine ulaştırıp, geri dönüşümlerini takip ediyoruz. Bize gelen birey için misafirimizdir diyerek, imkanlar ölçüsünde dertlerine çare arıyoruz. Mağdur olan vatandaşımız bize telefon ettiğinde, bize ulaştığında bilecek ki Ankara'da kendisi ile ilgilenen birileri var. Bu da AKİM'dir." dedi.

AK Parti, Türkiye, Batman, Gür, Güncel

Kaynak: AA

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