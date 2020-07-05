Akıma kapılan 3 işçiden 2'si öldü

Mardin'in Derik ilçesinde buğday yüklerken elektrik akımına kapılan 3 işçiden 2'si hayatını kaybetti.

05.07.2020 15:34 | Son Güncelleme: 05.07.2020 16:56
Mardin'in Derik ilçesinde buğday yüklerken elektrik akımına kapılan 3 işçiden 2'si hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Denktaş Mahallesi'ndeki bir tesiste kamyona buğday yükleyen Engin Tekin (30), Şeyhmus Akatay (38) ve Erkan Gürkan, kullandıkları helezon makinesinin yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu akıma kapıldı.
Tekin ve Akatay olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Gürkan, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Akatay'ın 6, Tekin'in ise 3 çocuğunun olduğu öğrenildi. Akıma kapılan 3 işçiden 2’si öldü

Kaynak: AA

Etiketler: Mardin, Derik, Güncel, Haber
Haberler››Güncel››Akıma kapılan 3 işçiden 2'si öldü - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:02: Sahte altına karşı dikkatli olunmalı - Haber 17:01: Türkiye'nin Kovid-19'la mücadele için Azerbaycan'a gönderdiği tıbbi malzeme teslim edildi - Haber 16:59: Kahramanmaraş'ta gölete giren genç boğuldu - Haber 16:57: Patlamanın olduğu fabrika sahasında arama çalışmaları devam ediyor (3) - Haber 16:57: Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Haber 16:42: Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgını açısından en riskli meslek gruplarını paylaştı - Haber 16:37: Kocaeli'de yaşlı adam, kendisini yol kenarındaki ağaca asarak intihar etti - Haberler 16:08: 65 yaşındaki adam hayvan otlatırken yorgun merminin isabet etmesi sonucu öldü - Haberler 16:05: Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamada aranan 3 kişiden 2'sinin cansız bedenine ulaşıldı - Haber