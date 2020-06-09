Akıma kapılan karga yangına neden oldu

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde elektrik akımına çarpılarak ekili alana düşen kargan yangına neden oldu.

Akıma kapılan karga yangına neden oldu
09.06.2020 14:09 | Son Güncelleme: 09.06.2020 15:08
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde elektrik akımına çarpılarak ekili alana düşen kargan yangına neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Sincik ilçesine bağlı Dilektepe Köyünde elektrik tellerine konduğu esnada elektrik akımına kapılan bir karga, yanarak ekili alana düştü. Akıma kapılan karga telef olurken karganın yanarak düştüğü ekili alanda yangın meydana geldi. Çıkan yangını fark eden köylüler, kendi imkanlarıyla yoğun uğraşlar sonucunda yangını söndürdü. Yangında karga telef olurken ekili alanda ise hasar meydana geldi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Adıyaman, Sincik, 3. Sayfa, Haber

Manşet

Haberler

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor Haber
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Tekrardan salgında yükselme olursa hafta sonu sokağa çıkma yasağı olur Haber
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Tekrardan salgında yükselme olursa hafta sonu sokağa çıkma yasağı olur
10 yaşındaki Mustafa’nın ölümündeki gerçek tomografi çekilince ortaya çıktı Haber
10 yaşındaki Mustafa'nın ölümündeki gerçek tomografi çekilince ortaya çıktı
Polis memuru otomobilinde başından vurulmuş halde ölü bulundu Haber
Polis memuru otomobilinde başından vurulmuş halde ölü bulundu
Erdoğan, Yıldırım’ı Meclis Başkanlığı için düşünüyor ancak Yıldırım’ın gönlünde Cumhurbaşkanı Yardımcılığı var Haber
Erdoğan, Yıldırım'ı Meclis Başkanlığı için düşünüyor ancak Yıldırım'ın gönlünde Cumhurbaşkanı Yardımcılığı var
Evinin balkonunda gergedan böceği bulan genç, ona gözü gibi bakıyor Haber
Evinin balkonunda gergedan böceği bulan genç, ona gözü gibi bakıyor
e-Devlet’te uygulamaya giren ’Araçlarım’ hizmetiyle tüm işlemler tek sayfadan yapılabilecek Haber
e-Devlet'te uygulamaya giren "Araçlarım" hizmetiyle tüm işlemler tek sayfadan yapılabilecek
Bakan Koca, Kabine Toplantısı devam ederken tweet attı: Ne diyeceğim, dışarıdan alacağım duyumlara bağlı Haber
Bakan Koca, Kabine Toplantısı devam ederken tweet attı: Ne diyeceğim, dışarıdan alacağım duyumlara bağlı
Haberler››3. Sayfa››Akıma kapılan karga yangına neden oldu - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

19:29: Bakan Varank: "Aşıda, geleneksel yöntemlerin yanında, hiçbir ülkenin denemediği yeni teknolojileri... - Haberler 19:29: Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, 65 yaş ve üstü vatandaşların haftanın her gün saat 10.00 ile 20.00 saatleri... - Haberler 19:29: Erdoğan: "Nikah salonları 15 Haziran'dan, düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen... - Haberler 19:27: Erdoğan: "Milletimden hem yeni dönemin kurallarına uyarak hem işine gücüne sıkı sıkıya sarılarak bu... - Haberler 19:26: İzmir'de 875 kök kenevir bitkisi ele geçirildi - Haberler 19:02: Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Tekrardan salgında yükselme olursa hafta sonu sokağa çıkma yasağı olur 18:47: Eski avukatın ölümü, kuryenin kokuyu fark etmesiyle ortaya çıktı - Haberler 17:51: Polis memuru otomobilinde başından vurulmuş halde ölü bulundu - Haberler 15:51: 10 yaşındaki Mustafa'nın ölümündeki gerçek tomografi çekilince ortaya çıktı 09:06: Fotoğraf çektirmek için duran gelin ve damat, geri döndüklerinde telefona sarıldı