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Akıma kapılan kızıl şahine polis sahip çıktı

Akıma kapılan kızıl şahine polis sahip çıktı Kahramanmaraş'ta elektrik tellerine konduğu sırada akıma kapılarak yaralanan kızıl şahine ilk müdahale devriye görevindeki polis ekibinden geldiKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta elektrik tellerine konduğu esnada akıma kapılarak yere düşüp yaralanan...

08.10.2019 15:45
Akıma kapılan kızıl şahine polis sahip çıktı
Kahramanmaraş'ta elektrik tellerine konduğu sırada akıma kapılarak yaralanan kızıl şahine ilk müdahale devriye görevindeki polis ekibinden geldi
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta elektrik tellerine konduğu esnada akıma kapılarak yere düşüp yaralanan kızıl şahine ilk müdahaleyi devriye görevindeki polis ekibi yaptı
Dulkadiroğlu ilçesi Doğukent Mahallesi'nde devriye görevini sürdüren polis ekibi, yerde uçmaya çalışan kızıl şahini fark etti. Polisler, yırtıcı kuşu kutu içerisine bırakarak Asayiş Şube Müdürlüğüne götürdü. Burada kuşa su ve et veren polisler, kanadından ve pençelerinden yaralı olduğu anlaşılan kızıl şahini gerekli tedavisi için Kahramanmaraş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim etti.
Kızıl şahini inceleyen veteriner hekimler, kuşun elektrik akıma kapılması yüzünden pençelerinden ve kanadından yaralandığını belirledi.
Akıma kapılan kızıl şahine polis sahip çıktı

Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Polis, Genel

Kaynak: İHA

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