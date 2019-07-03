03.07.2019 12:27
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Akıma kapılan saksağan, yangına neden oldu

Akıma kapılan saksağan, yangına neden oldu

KARAMAN'da yüksek gerilim hattı direğinde akıma kapılan saksağan, yere düşüp, otları tutuşturdu.

KARAMAN'da yüksek gerilim hattı direğinde akıma kapılan saksağan, yere düşüp, otları tutuşturdu. Küçük çaplı yangın, elektrik dağıtım şirketi çalışanları tarafından söndürüldü.
?Karaman- Bucakışla karayolunun 3'üncü kilometresinde, yol kenarındaki yüksek gerilim hattı direğine konan saksağan, elektrik akımın kapıldı. Direkten düşen kuş, yerdeki kuru otların tutuşmasına neden oldu. Bu sırada bölgede bulunan elektrik dağıtım şirketi çalışanları, yangın tüpleriyle alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.


- Karaman
Kaynak: DHA
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