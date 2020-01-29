Haberler » Güncel » Akın akın göç ediyorlar - Haber

Akın akın göç ediyorlar

İdlib ve Halep'ten kaçan Suriyelilerin güvenli bölgelere göçü sürüyor.

29.01.2020 10:55 | Son Güncelleme: 29.01.2020 11:01
ve Halep'ten kaçan Suriyelilerin güvenli bölgelere göçü sürüyor. Günde 5 bin araç göç için yola çıkarken, 10 binin üzerinde insan da güvenli noktalara göç ediyor.
Suriyeli sivillerin, İdlib ve Halep kentlerinde havadan ve karadan yapılan bombardımanlardan kaçarak Türkiye sınırına yakın güvenli bölgelere göçleri sürüyor. Günde ortalama 5 bin araç göç yoluna çıkarken, 10 binin üzerinde insanın da güvenli noktalara göç ediyor. Bu sayının bombardıman olduğu zamanlarda ise iki katına çıktığı tahmin ediliyor.
GÜVENLİ BÖLGELERDEKİ KAMPLAR DOLDU
Güvenli bölgelere devam eden göçler sonucu kamplar tamamen doldu. Göç yolunda olan Suriyeli siviller, kamplarda sığınacak yer bulmakta güçlük çekiyor. Diğer yandan yardımların azalmasıyla birlikte evsiz kalan ve temel yaşam malzemelerini temin etmekte zorlanan binlerce aile, yardım bekliyor.
(Adem Karagöz - Mehmet Bayrak/İHA)
Akın akın göç ediyorlar

İdlib, Güncel

Kaynak: İHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

16:08  Ahbap nasıl yazılır? Ahbab mı, ahbap mı, ahpap mı? Ahbap ne demek?
15:38  Ahbap Derneği nedir? Ahbap Platformu nedir? Ahbap Derneği kimin? Ahbap Derneği amacı nedir? Ahbap Yönetim Kurulu'nda kimler var?
15:25  Venom filmi konusu nedir? Venom oyuncuları ve Venom (Zehirli Öfke) özeti!
15:01  Kadirli posta kodu kaç?
14:52  Kahverengi kokarca nedir? Kahverengi kokarca zararları! Kahverengi kokarca hangi bitkilere zarar veriyor? Kahverengi kokarca ile mücadele yöntemleri
29.01.2020 21:35:35