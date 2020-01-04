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Akın Akınözü'nün sevgilisi kimdir? Akın Akınözü'nün sevgilisi Sandra Pestemalciyan kimdir ve kaç yaşında? Sandra Pestemalciyan kimdir?

Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü uçakta sevgilisi ile beraber görüntülendi. Yaşanan gelişme sonrası Hercai'nin sevgilisinin kim olduğu merak edildi. Peki Akın Akınözü'nün sevgilisi Sandra Pestemalciyan kimdir ve kaç yaşında? Sandra Pestemalciyan kimdir?

04.01.2020 14:53 | Son Güncelleme: 04.01.2020 14:53

Başarılı oyuncu Akın Akınözü'nü dizi ve filmlerdeki performansı ile olduğu kadar özel hayatı ile de gündem geliyor. Sevgilisi Sandra Pestemalciyan ile uçakta görüntülenen Akın Akınözü'nun sevgilisi hakkında araştırmalar yapıldı. Peki Sandra Pestemalciyan kimdir? Akın Akınözü'nün sevgilisi Sandra Pestemalciyan kimdir?

AKIN AKINÖZÜ'NÜN SEVGİLİSİ SANDRA PESTEMALCİYAN KİMDİR?

Sandra Pestemalciyan, 1995 yılında 'da dünyaya geldi. 2011 yılında Fevziye Mektep Vakfı Işık Okulları'nı bitiren Sandra Pestemalciyan, 2016 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Bölümü'nden mezun olmuştur.

Akın Akınözü ve Sandra Pestemalciyan

New York State University 'de Ekonomi eğitimi almıştır. 2018 yılında çalışma hayatına atılan güzel isim PINKO adlı şirket bünyesinde Marka Yöneticisi olarak çalışmıştır.

Sandra Pestemalciyan 2018 yılının Ağustos ayında Tohum Design isimli şirkette Satış ve Pazarlama Yöneticisi olarak çalışma hayatını sürdürmüştür.

Akın Akınözü'nün sevgilisi kimdir? Akın Akınözü'nün sevgilisi Sandra Pestemalciyan kimdir ve kaç yaşında? Sandra Pestemalciyan kimdir?

İstanbul, Ekonomi, Gündem, Magazin, Güncel


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