MHP'nin Bilecik Belediye Başkan Adayı Akın Atakan Kimdir?

31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde MHP'nin Bilecik Belediye Başkan Adayı açıklandı. Bilecik ilinin Belediye Başkan Adayı olarak Akın Atakan gösterildi. Peki, Akın Atakan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır?

AKIN ATAKAN KİMDİR?

Akın Atakan, 1969 yılında Uşak'ta doğdu. İlk ve ortaokul eğitimini Uşak'ta tamamladıktan sonra Ankara Jandarma Astsubay Hazırlama Okulu'nu bitirdi. 1992 yılında Jandarma Genel Komutanlığı adına öğrenim gördüğü Marmara Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü'nden mezun oldu. Atakan, mezun olduğu sene Ankara Jandarma Astsubay Hazırlama Okulu'nda teğmen olarak göreve başladı. 1992-1997 yılları arasında Jandarma Okullar Komutanlığı'nda akademisyen olarak görev aldı. Selçuk Üniversitesi Eğitimde Psikolojik Hizmetler alanında yüksek lisansı bulunmaktadır.

YARBAY RÜTBESİYLE EMEKLİ OLDU

Akın Atakan, 1997 yılında Konya Jandarma Bölge Komutanlığı'na atandı. 2014 yılında Bilecik'te Jandarma Genel Komutanlığı'ndan Yarbay rütbesiyle emekli olana kadar çeşitli görevler aldı. Emekli olduktan sonra özel sektörde çalışmaya devam etti.

BİLECİK'TE YAŞIYOR

Bilecik'te yaşayan Akın Atakan, Bilecik İK11 Platformu Yürütme Kurulu üyesi olarak çalışmaya devam etmektedir.