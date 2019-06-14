14.06.2019 13:37
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Akın'dan Babalar günü mesajı Açıklaması

Akın

CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, tüm babaların ve baba adaylarının Babalar Gününü kutladı.

CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, tüm babaların ve baba adaylarının Babalar Gününü kutladı. Akın, evlatları için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan babaların evlatlarının ömür boyu kahramanları olacağını söyledi. Akın, "Varlığından güç aldığımız, bizleri şefkatiyle sarıp kucaklayan babalarımızın, bu kutsal duyguyu yaşamaya hazırlanan baba adaylarının gününü kutluyorum" dedi.

CHP'li Ahmet Akın, evlatların sadece bugünü değil, her günü babaları için özel bir gün olarak yaşatabilecek sevgiye sahip olduklarını belirterek, "Babalarımıza vereceğimiz en güzel hediye, onlara layık bir evlat olabilmektir" diye konuştu.

Bir hafta sonra gerçekleştirilecek seçim nedeniyle İstanbul'da görevli olan CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, her şeyin çok güzel olacağı günlerin yakın olduğunu ifade etti. Akın şunları söyledi: "Herkesin; adaletin hüküm sürdüğü, insanca ve hakça bir yaşam sürdürebildiği, emeğinin karşılığını alabildiği bir ülkede yaşamasını arzuluyoruz. Bunun için mücadele ediyoruz. Yüreğimizde her an sevgisini tazelediğimiz, varlığından güç aldığımız, bizleri şefkatiyle sarıp kucaklayan babalarımız, annelerimizle birlikte en kutsal varlıklarımızdır. Evlatları için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan babalarımız evlatlarının ömür boyu kahramanlarıdır. Bu anlamlı günde, evlat acısıyla yürekleri dağlanmış şehit babalarımızı unutmamız mümkün değildir. Bu vatana canlarını feda eden Aziz Şehitlerimizin babalarının ellerinden öpüyor, acılarını bir kez daha paylaşıyorum. Yüreğimdeki tüm nefretle lanetlediğim hain terörün öksüz bıraktığı kardeşlerimi kucaklıyor, bir kez daha sabırlar diliyorum. Bu vesileyle tüm saygıdeğer babalar ve baba adaylarının 'Babalar Günü'nü kutluyor; değerli babalarımızın evlatları, torunları ve tüm sevdikleriyle birlikte sağlık, mutluluk ve huzurla dolu bir ömür geçirmeleri diliyorum." - BALIKESİR
Kaynak: İHA
Balıkesir, Ahmet Akın, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel

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