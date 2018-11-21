Akın, "Erdek'i Yeniden Gözde Turizm Merkezi Yapacağız"

21 Kasım 2018 Çarşamba 11:00



21 Kasım 2018 Çarşamba 11:00

CHP Balıkesir Milletvekili ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Akın, Erdek'i ziyaret etti. Akın Erdek'te ilçeye getirilen doğalgazın meşalesini sembolik olarak yaktı.CHP'nin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Akın tanıtım çalışmaları nedeniyle geldiği Erdek'te çok kalabalalık bir vatandaş topluluğu karşıladı. Akın, boru hattı kısmen tamamlanarak ilçenin bazı bölgelerine verilecek doğalgazın ilçeye hayırlı uğurlu olmasını söyledi. Akın sembolik anlamda doğalgaz ateşini yaktı.CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı'nın konuşmasının ardından Milletvekili Ahmet Akın, Cumhuriyet alanındaki vatandaşlara seslendi. Akın, "Sizi çok seviyorum. Sizin evladınızım" diyerek başladığı konuşmasını şöyle sürdürdü, "Milletvekilliğim döneminde hiç ayırım yapmaksızın herkesi kucaklıyorum. Halka hizmetin, hakka hizmet olduğuna inanıyorum. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı olduğum takdirde gerçekleştireceğim projeler üç yıldır hazır. Yani dersime çok iyi çalıştım. Erdek'i de yeniden Türkiye'nin bir numaralı turizm kenti yapacağız. Erdek'i uçuracağız. Buraya yeniden herkes akın edecek" dedi. - BALIKESİR