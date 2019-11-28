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Akın Göleti'nde su seviyesi düştü, ağaçlar ortaya çıktı

Akın Göleti'nde su seviyesi düştü, ağaçlar ortaya çıktıTOKAT - Tokat'ta tarımsal sulamada kullanılan Akın göletinde su seviyesinin yaklaşık 10 metre düşmesi sonucu ağaçların dalları su yüzeyine çıktı.

28.11.2019 14:20 | Son Güncelleme: 28.11.2019 14:23
Akın Göleti'nde su seviyesi düştü, ağaçlar ortaya çıktı
TOKAT - 'ta tarımsal sulamada kullanılan Akın göletinde su seviyesinin yaklaşık 10 metre düşmesi sonucu ağaçların dalları su yüzeyine çıktı.
Tokat merkeze bağlı Beldesi Akın Mahallesinde bulunan gölet son yılların en düşük su seviyesini yaşıyor. Tarımsal sulamada kullanılan gölette yağışların az olması ile birlikte su seviyesi kıyı şeridinden yaklaşık 10 metre çekildi. Suyun çekilmesi ile birlikte göletin ortasında bulunan ağaçların dalları su yüzüne çıktı. Birçok çeşit kuş türünü barından gölette su yüzüne çıkan ağaçlar kuşların konaklama mekanı oldu.
Akın Mahallesi Muhtarı Mahmut Delioğlan, yaklaşık 25 yıl önce yapılan göletin 9 köyde tarımsal sulamada kullanıldığını kaydetti. Yağışların az olması ve tarımsal sulama nedeni ile gölette su seviyesinin her geçen gün düştüğünü belirten Delioğlan, "Buradan sulama yapan 9 köyde mağduriyet yaşanıyor. Güzelce barajında başlatılan kanal çalışmasını tamamlanarak bir an önce buraya bağlanmasını istiyoruz" dedi.
Su seviyesinin düşmesi ile birlikte göletin ortasındaki ağaçların ortaya çıktığını, göletteki balıkların tehlike içinde olduğunu belirten Delioğlan, biran önce barajdan gölete kanal bağlantısı yapmak istediklerinin altını çizdi.
Sulama Birliği Kooperatifi Başkanı Şevket Delioğlan'da yağışların az olmasından gölette su seviyesinin düştüğünü ve mağduriyet yaşadıklarını belirterek, "20 bin dönüm arazi sulanacak durumda. Ama suyumuz yetersiz. Güzelce Barajından Akın göletine yapılması planlanan bağlantı hattı yarım kaldı. Devletimizden bir an önce bu çalışmanın tamamlanmasın istiyoruz" diye konuştu.
Akın Göleti'nde su seviyesi düştü, ağaçlar ortaya çıktı

Çamlıbel, Tokat, Güncel

Kaynak: İHA


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