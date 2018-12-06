Akın, Öğretmenler ve Öğrencilerin Taleplerini Dinledi

06 Aralık 2018 Perşembe 12:04



06 Aralık 2018 Perşembe 12:04

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın eğitim kurumu ziyaretlerine Bartın İstiklal İlkokulu ile devam etti.Eğitim kurumlarını ziyaret kapsamında belirli aralıklarla şehir merkezindeki okullara giden Belediye Başkanı Cemal Akın, eğitimcilerle istişare etmeyi sürdürüyor. Son olarak Bartın İstiklal İlkokulu'nu ziyaret etti. Okul Müdürü Taner Evren ve okul yönetimi tarafından karşılanan Başkan Akın,, okulun genel durumu ile ilgili bilgi aldıktan sonra öğretmenler odasına geçti. Burada öğretmenlerle selamlaşan Başkan Cemal Akın, öğretmenlerin talep ve önerilerini dinledi. Daha sonra sınıfları gezen Başkan Cemal Akın öğrenciler ile sohbet etti.Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın," Göreve geldiklerinden bu yana eğitim öğretim kurumlarına ziyaretler yaptıklarını söyleyen Başkan Cemal Akın açıklamasında " Her fırsatta okullarımızı ziyaret ediyoruz ve ihtiyaç ve taleplerini değerlendirmeye çalışıyoruz. Eğitim bizlerin en hassas olduğumuz konuların başında gelmekte. Çocuklarımız bizler için çok değerli. Onların hiçbir sorunla karşılaşmadan huzur içinde eğitim hayatlarını sürdürmelerini arzu ediyor, bunun içinde üzerimize düşen ne varsa yapmaya çalışıyoruz" dedi. - BARTIN