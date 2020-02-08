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Akın Öztürk'ün emir astsubayı adliyeye sevk edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin kilit isimlerden eski orgeneral Akın Öztürk'ün emir astsubayı Mehmet Serdar Ö. adliyeye sevk edildi.

08.02.2020 12:18 | Son Güncelleme: 08.02.2020 12:52Akın Öztürk'ün emir astsubayı adliyeye sevk edildi
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin kilit isimlerden eski orgeneral Akın Öztürk'ün emir astsubayı Mehmet Serdar Ö. adliyeye sevk edildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan Mehmet Serdar Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine getirildi.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 4 Şubat'ta yakalanan Mehmet Serdar Ö'nün emir astsubaylığını yaptığı Akın Öztürk, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Mehmet Serdar, Güncel

Kaynak: AA

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