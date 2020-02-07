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Akın Öztürk'ün emir astsubayı FETÖ'den gözaltına alındı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişiminin kilit isimlerden eski orgeneral Akın Öztürk'ün emir astsubayı gözaltına alındı.

07.02.2020 18:42 | Son Güncelleme: 07.02.2020 19:20

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini yöneten ve bu kapsamda hapis cezası alan eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk'ün eski emir astsubayı Mehmet Serdar Ö., FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltına alındı.

OPERASYONLA YAKALANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında şüpheli Mehmet Serdar Ö. hakkında gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda şüpheli Mehmet Serdar Ö. 4 Şubat'ta yakalandı. Emniyetteki işlemleri devam eden Serdar Ö'nün yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Mehmet Serdar Ö'nün emir astsubaylığını yaptığı Akın Öztürk, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Akın Öztürk'ün emir astsubayı FETÖ'den gözaltına alındı

Mehmet Serdar, Güncel

Kaynak: AA


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