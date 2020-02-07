Haberler » 3. Sayfa » Akın Öztürk'ün eski emir astsubayı FETÖ'den gözaltına alındı - Haberler

Akın Öztürk'ün eski emir astsubayı FETÖ'den gözaltına alındı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini yöneten ve bu kapsamda hapis cezası alan eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk'ün eski emir astsubayı Mehmet Serdar Ö., FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltına alındı.

07.02.2020 18:48 | Son Güncelleme: 07.02.2020 18:48Akın Öztürk'ün eski emir astsubayı FETÖ'den gözaltına alındı
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini yöneten ve bu kapsamda hapis cezası alan eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk'ün eski emir astsubayı Mehmet Serdar Ö., FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Akın Öztürk'ün emir astsubayı Mehmet Serdar Ö., hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheli, 4 Şubat tarihinde gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı. Şüpheli Mehmet Serdar Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edilecek. - ANKARA

Mehmet Serdar, Ankara, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

17:09  Meblağ nasıl yazılır? TDK'ya göre mebla mı, mevla mı, meblağ mı?
15:49  Beşiktaş - Gaziantep maçı ne zaman? Beşiktaş - Gaziantep maçı hangi kanalda, saat kaçta?
15:03  Özge Yağız kimdir? Özge Yağız nereli, kaç yaşında?
14:58  Usül nasıl yazılır? TDK'ya göre usul mu, usül mü? Usül ne demek?
14:01  Nur Gencer kimdir? Nur Gencer hayatı ve biyografisi!
7.02.2020 19:38:53