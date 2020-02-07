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Akın Öztürk'ün eski emir astsubayı gözaltına alındı

HAVA Kuvvetleri eski Komutanı Orgeneral Akın Öztürk'ün eski emir astsubayı Mehmet Serdar Ö., FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

07.02.2020 19:35 | Son Güncelleme: 07.02.2020 19:35Akın Öztürk'ün eski emir astsubayı gözaltına alındı

HAVA Kuvvetleri eski Komutanı Orgeneral Akın Öztürk'ün eski emir astsubayı Mehmet Serdar Ö., FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini yöneten ve bu kapsamda hapis cezası alan Hava Kuvvetleri eski Komutanı Orgeneral Akın Öztürk'ün eski emir astsubayı Mehmet Serdar Ö. hakkında gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen Salı günü düzenledikleri opersayonda, şüpheli Mehmet Serdar Ö.'yü gözaltına aldı. Şüpheli Mehmet Serdar Ö.'nün, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edileceği öğrenildi.



Mehmet Serdar, Ankara, Güncel

Kaynak: DHA

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