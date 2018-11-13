Akın; "Sıfır Zarar İlkesine Uymayan Tüm Santraller Kapatılacak"

13 Kasım 2018 Salı 16:44



13 Kasım 2018 Salı 16:44

MHP Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın, çevreye zarar veren jeotermallerin "Sıfır Zarar" ilkesine uymaması durumunda kapatacaklarını ifade etti.Milliyetçi Hareket Partisi Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın gittiği her ilçede jeotermallerle gerekli savaşı vererek sıfır zarar ilkesine uymayan hiçbir santralin faaliyetine müsaade etmeyeceklerini açıkladı.Geçtiğimiz hafta adaylık açıklamasını İl binasında büyük bir katılımla gerçekleştiren Milliyetçi hareket partisi Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın 27 dev projesinin tanıtım toplantısını önümüzdeki günlerde gerçekleştireceğini belirtirken, şu ana kadar saha çalışmalarında karşılaştıkları sorunlar hakkında da ilçelerde vatandaşlarla görüşmeler yaptıklarını belirtti.Aydın'da büyük sorunlar yaşanmasına sebep olan ve kendisine yönelen jeotermal ithamlarına isyan eden Akın "Germencik'te kurulan ilk santral 2006 yılında kuruldu. 2006 yılında ben mi Germencik belediye başkanıydım? Hayır, ama bugün bana satın aldığı kalemşörlerle saldıran bu hanımefendi o zaman milletvekiliydi ve 2007 yılında çıkan jeotermal kanununu onaylayan kadrodaydı. Neden bir defa dahi meclis kürsüsünden jeotermalle ilgili tek kelime duyamadık kendisinden. Germencik'e kurulan ikinci firma 2010 yılında geldi. 2010' da Germencik belediye başkanı ben miydim? Hayır. Yine mevcut Büyükşehir belediye başkanının kadrosu görevdeydi. Bizim meclis üyelerimiz hayır oylarına rağmen imar değişikliği yapılarak Germencik'te jeotermal santrallerin kurulmasının önü açıldı. Kızılcaköy Germencik sınırları içinde mi? Atça'da ki jeotermal sahası ihalesine ben mi girdim, mevcut büyükşehir belediye başkanımız hanımefendi mi girdi. Aydın halkı zekidir akıllıdır ve gerçeklerin er ya da geç gün yüzüne çıkmak gibi bir huyu vardır. Ben halkın içinde yaşayan halkın derdiyle dertlenen biriyim bunu herkes bilir. Bugün ilçe belediyesi olarak yetkim olsa bakın neler yapıyorum ama buradan söz veriyorum büyükşehir belediye başkanlığını kazandığımızda ilk yapacağımız iş sıfır zarar ilkesine uymayan tüm santralleri mühürlemek olacak. ARGE mi yapıyorlar innovasyon mu yapıyorlar ne yapıp edip o santralleri o kuyuları havaya suya doğaya ve insan sağlığına sıfır zararlı hale getirecekler, ya zerotermal olacaklar ya kapanacaklar. Türkiye'nin gerekirse dünyanın sayılı uzman çevreci isimlerinden heyetler kurup bu santralleri denetleteceğim sıfır zarar ilkesine uymadığını tespit ettiğim santrali derhal mühürleyeceğim. Ben buradan söz veriyorum bu hanım efendinin ilimize soktuğu bu tehdidi ben temizleyeceğim" dedi. - AYDIN