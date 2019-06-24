24.06.2019 20:21
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Akın, tekrar genel başkan yardımcısı

Akın, tekrar genel başkan yardımcısı

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, 2012 yılında kurulan ve merkezi Ankara'da bulunan Belediye Başkanları Birliği'nin genel kurulunda tekrar yönetim kuruluna seçildi.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın , 2012 yılında kurulan ve merkezi Ankara 'da bulunan Belediye Başkanları Birliği'nin genel kurulunda tekrar yönetim kuruluna seçildi. Yönetim Kurulu'nun yaptığı görev dağılımında ise yeniden Genel Başkan Yardımcısı oldu.

Genel Başkanlığını Karabük önceki dönem belediye başkanlarından Hüseyin Erer 'in yaptığı Belediye Başkanları Birliği'nin Başkan Yardımcılıklarına Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz , Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu getirildi. Birliğin Genel Sekreterliğini de Kırşehir önceki dönem belediye başkanlarından Halim Çakır sürdürüyor. - BARTIN
Kaynak: İHA
Ankara , Cemal Akın , Bartın , Güncel

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