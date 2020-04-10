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Akıncı 2. prototipe maske takan Selçuk Bayraktar'dan 'evde kal' çağrısı

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Akıncı 2. prototipine taktığı maskeyle farkındalık oluşturarak, vatandaşlara korona virüse karşı "evde kal" çağrısında bulundu.

10.04.2020 20:43 | Son Güncelleme: 10.04.2020 20:52
Akıncı 2. prototipe maske takan Selçuk Bayraktar'dan 'evde kal' çağrısı
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Akıncı 2. prototipine taktığı maskeyle farkındalık oluşturarak, vatandaşlara korona virüse karşı "evde kal" çağrısında bulundu.

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, farkındalık oluşturmak için sosyal medya hesabı Twitter 'dan yaptığı paylaşımla korona virüse karşı maske takmanın ve evde kalmanın önemine vurgu yaptı. Selçuk Bayraktar, Akıncı 2. prototipe maske taktığı anların fotoğrafını kullanarak yaptığı paylaşımda, "Akıncı 2. prototip uçuşa gün sayarken. 500 km/sa hızla uçarken virüsten korunmanın yolunu bulmamız gerekiyordu. Sanırım bir çözüm bulduk. Maske tak ve #EvdeKal Türkiye" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Selçuk Bayraktar, Twitter, Güncel
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