Akıncı: Bu yanlışa bir an önce son verilmeli

Rum yönetmeni Bakanlar Kurulu'nun 'koronavirüs' nedeniyle Ada'daki kuzey ile güney arasında geçişleri sağlayan 4 sınır kapısını kapatmasına ilişkin tartışmalar sürüyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) tarafı, konuyu BM ve AB'nin gündemine taşıma kararı aldı.

Lefkoşa'daki Metehan geçiş kapısına giden KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum yönetimini sert sözlerle eleştirdi.

Araç geçiş sırasında büyük bir kaosun yaşandığını ifade eden Akıncı şöyle devam etti:

"Dönüşlerde yapmadıkları kimlik kontrolü yapmaya da başladılar. Biri kadın, biri erkek iki polis, uzun kuyruklar oluşturan yüzlerce arabadaki insanların işlemlerini yapmaya çalışıyor; kuşkusuz baş edemiyor. Saatlerdir kuyrukta bekleyenler var. Görevli polis de çaresizliğini ifade etti. Protesto eden korna seslerinin yanı sıra aracını terk edip yaya geçiş yapan çocuklu aileler de var. Sayın Rum Lider Nikos Anastasiades ile yaptığımız görüşmede bu yapılanın koronavirüs mücadelesi değil; iki toplumu birbirinden daha da uzaklaştıracak bir eylem olduğunu ifade etmiştim. Şimdi daha da netleşti. Bu yanlışa bir an önce son verilmesi lazım. Konuyla ilgili Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği makamları ile de temas halinde olmaya devam edeceğiz. Kimsenin keyfi olarak her iki topluma da bu eziyeti çektirmeye hakkı yoktur."