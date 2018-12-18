- Akıncı-Lute görüşmesi tamamlandı
LEFKOŞA - Birleşmiş Milletler
Genel Sekreteri'nin Kıbrıs
sorunu için atadığı geçici Özel Danışman
Jane Holle Lute bugün bir kez daha Kıbrıslı liderlerle görüştü. Sabah
saatlerinde Rum Lider Anastasiadis'le bir araya gelen Özel Danışman Lute, KKTC Cumhurbaşkanı
Akıncı tarafından kabul edildi. KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile Özel Danışman Lute arasında 1 buçuk saat süren görüşme tamamlandı. Lute görüşmeyle ilgili açıklama yapmazken, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu'nun yazılı bir açıklama yapması bekleniyor.
Kaynak: İHA