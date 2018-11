15 Kasım 2018 Perşembe 16:25



- Akıncı: "Sonuç odaklı olmayan müzakere süreçleri artık geride kalmıştır"LEFKOŞA - KKTC'nin Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, "Ucu açık, sonuç odaklı olmayan müzakere süreçleri artık geride kalmıştır. Bu hususun Birleşmiş Milletler raporlarında da yer almaya başlamış olması memnuniyet vericidir" dedi. 15 Kasım Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Bulvarın'da resmi geçit töreni düzenlendi. Resmi geçit töreni, İstiklal Marşı ve Cumhurbaşkanı tarafından tören birliklerin denetlenmesi ve halkın bayramının kutlanması ile başladı. Tören, mesaj teatisi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın konuşmalarıyla devam etti.TSK Mehteran Birliğinin de konser verdiği tören, Lefke ve Erenköy'den gelen bayrakların Cumhurbaşkanına takdimi, halk dansları gösterisi, TSK Mehteran Birliği konseri ve resmigeçit ile sona erdi. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Lefkoşa'da düzenlenen kutlama töreninde konuştu.Cumhurbaşkanı Akıncı konuşmasına, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 35. yılında hepinizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum" diyerek başladı. Akıncı, "Şu kadarını ifade etmek istiyorum ki daha önce de sıklıkla belirttiğim gibi, ucu açık, sonuç odaklı olmayan müzakere süreçleri artık geride kalmıştır. Bu hususun Birleşmiş Milletler raporlarında da yer almaya başlamış olması memnuniyet vericidir. Bu modalitenin yanı sıra, geçmişteki mutabakatlara bağlı kalarak bu adada egemenliğin iki eşit taraftan neşet edeceği, siyaseten eşit iki kurucu devletin varlığına dayalı yeni bir federal ortaklığı oluşturmaya hazır olacağız. Her iki tarafın eşitlik özgürlük ve güvenlik içinde yaşamasının koşullarını oluşturmak, yine her iki tarafın iradesine bağlıdır. Yetkilerin ve zenginliklerin adil biçimde paylaşılacağı, bölgemizi yeni gerginliklerin değil, işbirliği olanaklarının merkezi haline getirecek bir anlayışı, Rum tarafında da görmeyi arzu ediyoruz. Şu ana kadarki yaklaşımlar ne yazık ki umut vermemektedir. Bugün hala 1960 ortaklık cumhuriyetinin yıkılışının gerçek nedenlerini saklamaya ve sorumluluğu Kıbrıslı Türklere yüklemeye çalışan bir zihniyet söz konusudur. Ortaklık devletinin sürdürülememesine gerekçe olarak vergi yasalarını öne sürüp, gerçek neden olan Enosis amacını unutturabileceklerini sanıyorlar" diye konuştu."Esas amaç 'Enosis'ti"Akıncı konuşmasını şu şekilde tamamladı: "Halbuki esas amacın 'Enosis' olduğu gerçeği Kıbrıslı Türklerin ortak yönetimden dışlanmış halde bulunduğu 1974 Temmuz'unda da yine kendini göstermişti. Bunun yol açtığı acıları hepimiz yaşayarak gördük. Bu yaşananlardan dersler çıkarılarak yeni bir geleceğe yol almak herkesin yararına olacaktır. Geldiğimiz noktada Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Guterres'in görevlendirdiği Sayın Lute'un yıl sonundan önce garantör ülkelere ve adamıza yapacağı ziyaretin sonuçlarını görmek istiyoruz. Biz her zaman olduğu gibi yapıcı olacağız; ancak haklarımızı sonuna kadar korumanın da bilincinde hareket edeceğiz. Rum liderliğinin "Devlet işlevsel olmalıdır" söylemi ile, Kıbrıs Türk halkını azınlık konumuna düşürecek anlayışlara asla onay vermeyeceğiz. Kıbrıs'ta iki taraf arasındaki ilişkinin, çoğunluk-azınlık çerçevesinde değil Birleşmiş Milletler parametrelerinde öngörüldüğü gibi siyasi eşitler arasında şekillenebileceğinin mücadelesini sürdürmeye devam edeceğiz. Bu düşüncelerle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 35. yılında hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun."