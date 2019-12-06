Haberler » Güncel » AKINCI TİHA ilk kez gökyüzüyle buluştu - Haber

AKINCI TİHA ilk kez gökyüzüyle buluştu

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, AKINCI TİHA'nın ilk uçuş görüntülerini sosyal medya hesabından, "TİHA-Tutku, İnanç, Hayal, Azim. Bayraktar AKINCI TİHA sizlerin dualarıyla bugün ilk kez gökyüzüyle buluştu" notuyla paylaştı.

06.12.2019 20:50 | Son Güncelleme: 06.12.2019 20:50AKINCI TİHA ilk kez gökyüzüyle buluştu
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, AKINCI TİHA'nın ilk uçuş görüntülerini sosyal medya hesabından, "TİHA-Tutku, İnanç, Hayal, Azim. Bayraktar AKINCI TİHA sizlerin dualarıyla bugün ilk kez gökyüzüyle buluştu" notuyla paylaştı.
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesaplarından AKINCI TİHA'nın gökyüzüyle buluştuğu ilk uçuş görüntülerini paylaştı. Selçuk Bayraktar, yaptığı paylaşımda, "TİHA-Tutku, İnanç, Hayal, Azim. Bayraktar AKINCI TİHA sizlerin dualarıyla bugün ilk kez gökyüzüyle buluştu. Destek veren ve bizlerden duasını esirgemeyen Milletimize teşekkürlerimizi sunarız" ifadelerini kullandı. İlk uçuş anına ait ilk görüntülerin yer aldığı videoda, Selçuk Bayraktar'ın ekibiyle birlikte ilk uçuş anını takip ederek tebrik ettiği ve duygusal anların yaşandığı gözlendi.
(Zöhre Alagöz/İHA)

Selçuk Bayraktar, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

22:04 Balıkesir'de 10 düzensiz göçmen yakalandı - Haber
22:00 ABD'den Iraklı 4 yetkiliye yaptırım kararı - Haber
21:56 Bağdat'ta kimliği belirsiz kişilerce göstericilere ateş açıldı: 7 ölü - Haber
21:56 Muğla'da yüzey dezenfektanından etkilenen 36 işçi hastaneye kaldırıldı - Haber
21:55 Ekonomist Erkin Şahinöz, konferansa katıldı - Haber
20:25 Okul koridorunda dehşet! Arkadaşı ile kavga eden öğrenci okula silahla geldi - Haber
20:06 Yaşlı adam, cami tuvaletinde ölü bulundu - Haber
20:05 Annelerinin evde yalnız bıraktığı iki kardeş yangında dumandan zehirlenerek öldü - Haber
19:42 Meteoroloji'den Marmara ve Güneydoğu Anadolu'ya sağanak uyarısı - Haber
19:36 Son dakika: Ağrı ve Bingöl'de peş peşe iki deprem meydana geldi - Haber
6.12.2019 22:13:41