Haberler » Spor » Akıncı Toyu Atlı Okçuluk Müsabakaları Balıkesir'de başladı - Spor

Akıncı Toyu Atlı Okçuluk Müsabakaları Balıkesir'de başladı

Balıkesir Akıncıları Atlı Okçuluk ve Sanat Savaşları Kulübünün düzenlediği "Akıncı Toyu Atlı Okçuluk Müsabakaları" 4 ülkeden 35 sporcunun katılımıyla başladı.

09.11.2019 20:12 | Son Güncelleme: 09.11.2019 20:12Akıncı Toyu Atlı Okçuluk Müsabakaları Balıkesir'de başladı
Akıncıları Atlı Okçuluk ve Sanat Savaşları Kulübünün düzenlediği "Akıncı Toyu Atlı Okçuluk Müsabakaları" 4 ülkeden 35 sporcunun katılımıyla başladı.
Balıkesir'in ve Altıeylül ilçeleri ile Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle gerçekleştirilen müsabakalara, 'nin yanı sıra Malezya, Endonezya ve Danimarka'dan sporcular katıldı.
Müsabakaların ilk gününde sporcular at binip, yay gererek dereceye girmek için kıyasıya mücadele etti.

Turnuva hakkında bilgi veren Balıkesir Akıncıları Atlı Okçuluk ve Sanat Savaşları Kulübü Başkanı Enis Yurdakök, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek yabancı sporculara 15 gün boyunca atlı okçuluk eğitimi verdiklerini ve ardından bu özel turnuvayı kulüp olarak düzenlediklerini söyledi.
Etkinliğin 2019'un son müsabakası olduğunu anlatan Yurdakök, şunları söyledi:
"Bugün Kore ve Malezya parkuru yarışmalarını yapıyoruz.
Yarın Türk parkuru ve kabak parkuru olarak yarışmalar devam edecek. Türkiye'de ilk olarak atlı okçuluk eğitimi vermek bize Balıkesir Akıncıları'na nasip oldu. Bunun için mutluyuz."
Müsabakaları izlemeye gelen Karesi Belediye Başkan Yardımcısı Baki Yarımdağ da atlı okçuluğa desteklerinin süreceğini ifade ederek sporculara başarılar diledi.

Müsabakalar yarın sona erecek.

Balıkesir, Türkiye, Karesi, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
20:58 Maçın ardından
20:56 Alanya'da olta balıkçılığı turnuvası başladı
20:56 Alanya'da en büyük balığı yakalamak için yarışıyorlar
20:52 Galatasaray'dan 10 Kasım için özel forma!
20:52 Galatasaray'da büyük şok! Florin Andone oyuna devam edemedi...
20:47 Galatasaray'dan 10 Kasım'a özel forma: YarınımızSensin
20:21 Sivasspor, Konyaspor'u 2-0 mağlup etti ve Süper Lig'in yeni lideri oldu
20:07 Çaykur Rizespor evinde Antalyaspor'u yendi
19:26 Ozan Kabak'ın gol attığı maçta Schalke evinde Düsseldorf ile berabere kaldı
19:01 Gaziantep 0-2 Galatasaray / Canlı
20:15 Son dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar! Bir vatandaş kendini köprüden attı
16:41 Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ABD'nin petrol kurnazlığına sert tepki
20:29 Son dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Arınç'ın damadına verilen beraat kararını istinafa taşıdı
21:04 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
9.11.2019 21:04:54