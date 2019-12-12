Türkiye ile Libya arasında 27 Kasım'da imzalanan deniz yetki alanları sınırlandırmasına dair mutabakat muhtırasını değerlendiren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, "Türkiye, bölgede görmezden gelinecek bir ülke değil" dedi.

"Rum tarafı, Türkiye'nin bölgede göreceli olarak zayıflayan ilişkilerinden istifade ederek, hep bir takım siyasi üçgenler kurdu" diyen Akıncı, "Yunanistan, Kıbrıs Rum tarafı, Mısır. Yunanistan, Kıbrıs Rum tarafı, İsrail. Bunları böyle devam ettiriyor. Türkiye'yi ve Kıbrıslı Türkleri dışlayan bir anlayışla devam ediyor Rumlar" diye konuştu. dünya ile ilişkilerinin iyi olmasını isteyen bir Kıbrıslı Türk lider olduğunu vurgulayan Akıncı, Mısır'daki Sisi ile Şam'daki yönetimin görmezden gelinemeyeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, KKTC'de yayın yapan TV kanallarının ortak yayınında açıklamalar yaptı. Türkiye'nin bölgede Doğu Akdeniz'de en uzun sahile sahip bir ülke olduğuna işaret eden Akıncı, Rumların anlayışının Türkiye'yi Antalya sahiline sıkıştıracak bir anlayış olduğunu söyledi. Türkiye'nin oluşturulan cepheye karşı bir hamle yaptığına dikkat çeken KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, "Türkiye bir hamle yaptı, Libya ile anlaşma yaptı. Etkiye tepkidir bu. Siz beni Antalya körfezine sıkıştırmaya çalışıyorsanız, benim de anlaşabildiğim bir ülke var" dedi.

'MISIR VE ŞAM YÖNETİMİNİ GÖRMEZDEN GELEMEZSİNİZ'

"Kıbrıs'ta çözüm olmadığı sürece Doğu Akdeniz çıbanbaşı olmaya devam edecek" diyen Akıncı, Türkiye'nin bölge ülkeleriyle arasının düzelmesi gerektiğini savundu. KKTC Lideri şöyle devam etti;

"Ben uzun zamandan beridir, Türkiye'nin bölge ülkeleriyle münasebetlerinin artık düzelmesi gerektiğini savunuyorum. Suriye'de Şam yönetimini ne kadar görmezden geleceksiniz. Orada bir vaka var. Diğer Arap ülkeleri başladı, elçilik açmaya başladılar Şam'da. Tabi ki buna Türkiye halkı karar verir, Türkiye yönetimleri karar verir. Ben buradan, Türkiye'nin dünya ile ilişkilerinin iyi olmasını isteyen bir Kıbrıslı Türk lider olarak bunları söylüyorum. Mısır'la Mursi döneminde çok iyi ilişkiler vardı, rahmetli oldu. Şu anda Sisi var. Tamam darbe oldu şu oldu bu oldu ama bir dünya gerçeği var orada. Onu ne kadar görmezden geleceksiniz. Mısır Arap dünyasının önemli ülkelerinden biri. Suriye, İsrail. İsrail'le ilişkiler hep inişli çıkışlı devam ediyor. Ama İsrail ile ticaret hep devam ediyor, hiç durmadı. Benim temennimdir bu. Türkiye'nin dış politikasını çizenler bilir. Sonuçta ne yapacaklarını. Ama her halde Türkiye için bölgede oluşan 'dostlar zafiyeti' bir an önce giderilir de, dost ülkelerin sayısı (artarsa) en başta Türkiye için diğer bölge ülkeleri için de çok iyi olacak. Türkiye görmezden gelinecek bir ülke değil bölgede. Son derece önemli. Son derece güçlü bir ülke. Ama diğer ülkelerin de kendilerine göre bir rolleri var. O rollerini ifa ederken Türkiye ile olan yakın ilişkileri yeniden bir raya oturursa, bunun bölge barışına ciddi katkı yapacağını düşünüyorum."